Milan-Inter, derby ad alta tensione. Non è mai una partita come le altre, figuriamoci durante le festività natalizie e con la situazione rossonerazzurra. Le due squadre vivono un momento delicato. Stanno messi peggio i ragazzi di Rino Gattuso. Quattro punti nelle ultime quattro partite di campionato, due brutte sconfitte con Verona e Atalanta. In più c’è anche il forfait di Donnarumma. Il portiere è out per un problema all’inguine, al suo posto Marco Storari. Per il resto sarà 4-3-3 con il ritorno di Romagnoli al fianco di Bonucci. A destra Calabria è in vantaggio su Abate, mentre sulla corsia sinistra ci sarà Ricardo Rodriguez. Gattuso a centrocampo cercherà di rilanciare Biglia, con Kessié e il redivivo Locatelli ai suoi lati. Davanti ci sarà la formula Doha. Suso e Bonaventura giocheranno sugli esterni, con Kalinic nel ruolo di centravanti. Panchina per André Silva e Cutrone, che potranno essere utili a partita in corso.

Problemi di formazione anche per Spalletti. L’allenatore nerazzurro ha problemi soprattutto in difesa dove mancheranno gli infortunati Miranda e D’Ambrosio. In porta ci sarà Padelli, eroe contro il Pordenone. Sulla destra conferma per Cancelo, con Nagatomo sulla fascia opposta. In mezzo torna Vecino, in coppia con Gagliardini. Il trequartista sarà lo scontento Joao Mario, il portoghese in odore di partenza a gennaio. Candreva e Perisic giocheranno sugli esterni , con Icardi al centro. Qualche dubbio sulla presenza del croato, un po’ affaticato ultimamente. In quel caso chance per uno tra Karamoh ed Eder.

Milan-Inter, come seguire il match in tv

Milan-Inter, diretta in chiaro sulla Rai. Milan-Inter di Coppa Italia sarà trasmessa alle 20:45 in diretta ed esclusiva da RAI 1. Sarà possibile assistere al match anche in streaming, grazie al servizio RaiPlay. L’appuntamento con la Coppa nazionale tornerà poi la settimana prossima con gli altri due quarti di finale. Juventus-Torino e Napoli-Atalanta completeranno il quadro delle semifinaliste. La Lazio aspetta la vincente di Milan-Inter, mentre le vincenti si scontreranno in gare di andata e ritorno per accedere alla finale di Coppa Italia.

Milan e Inter non si affrontano in gare di Coppa Italia dalla stagione 1999/2000. Rossoneri e nerazzurri si affrontarono in un doppio confronto dove furono gli interisti a qualificarsi. L’andata si giocò il 12 gennaio 2000 e fu un 3-2 in favore dell’Inter. Vieri comincia male, ma si riscatta al 28′ con un gran gol. Il Milan pareggia con Shevchenko al 44′. Nella ripresa nuovo vantaggio nerazzurro con Mutu (53′), immediato il nuovo pari di Shevchenko. Rete decisiva di Seedorf, allora nerazzurro, su punizione al 68′, ma prima della fine due pali (Mutu e De Ascentis) e parate clamorose di Peruzzi (su Josè Mari) e Rossi. Il ritorno si giocò il 27 gennaio e si concluse sull’1-1. Nel primo tempo vantaggio di Shevchenko, pareggio repentino di Roberto Baggio. I nerazzurri arrivarono fino in finale in quella Coppa Italia, per perdere contro la Lazio che poi diventerà anche campione d’Italia.