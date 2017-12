Milan-Inter, Spalletti carica la squadra :”Derby da vincere, ma ci sono altre partite importanti”

Quattro gol incassati nelle ultime due partite di campionato, e due sconfitte consecutive, contro squadre abbordabili, ma molto combattive come Udinese e Sassuolo, però la stagione dell’Inter deve ripartire a cominciare da domani sera; parola del suo allenatore Luciano Spalletti che in conferenza stampa ha presentato il derby in gara unica contro il Milan che vale l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri arrivano a questo match, con alcune defezioni importanti in difesa, come quelle di Danilo D’Ambrosio e Joao Miranda; il tecnico interista ha provato a spronare i suoi uomini ecco le sue parole.

“Quello con il Milan è sempre un derby – spiega Spalletti – una partita affascinante ed importante e va vinto”. Questo però è un periodo molto importante per la nostra stagione, perchè dopo questo match, avremo altre prove da superare, affrontando avversari difficili, come Lazio, Fiorentina e Roma”. Chiaramente queste tre squadre hanno un valore alto, ma ora bisogna cercare di vincere tutte queste partite che andremo ad affrontare, ricordando però che le avversarie ci possono creare difficoltà, però se vogliamo tornare in Champions League, non dobbiamo sbagliare gli scontri diretti, siamo L’Inter possiamo e dobbiamo riprenderci”. Queste partite diranno molto su come andrà la nostra annata, anche se è ancora presto per trarre dei bilanci”.