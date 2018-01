Atalanta-Juventus è il primo atto delle semifinali di Coppa Italia: sia i nerazzurri che i bianconeri vogliono ben figurare e strappare il prima possibile il pass per la finalissima di Roma. Ad attenderli il doppio confronto, prima dell’ultimo grande incontro: all’Atleti Azzurri d’Italia, gli uomini di Gian Piero Gasperini vogliono continuare a stupire e, dopo aver sconfitto ai quarti il più quotato Napoli, desiderano raggiungere quella tanto attesa finale, che manca alla Dea da ben 23 anni, quando, nella stagione 1995/1996 con Emiliano Mondonico alla guida degli orobici, riuscirono a staccare il pass per la finalissima, nella quale furono sconfitti nel doppio confronto dalla Fiorentina, che vinse 1-0 al Franchi e 2-0 a Bergamo.

Di fronte però c’è la Juventus: i bianconeri finora in Coppa Italia non hanno ancora subito gol. Gli uomini di Allegri hanno eliminato nell’ordine prima il Genoa, sconfitto con il risultato di 2-0, poi il Torino, nel classico derby della Mole, con lo stesso risultato.

In Coppa Italia, Atalanta-Juventus si sono affrontate per 12 volte: si segnalano tre vittorie a testa, mentre sono stati sei i pareggi tra le due compagini. L’ultima gara nella competizione nazionale si è giocata negli ottavi di finale della scorsa stagione: terminò con il risultato di 3-2 in favore dei bianconeri, con reti di Dybala, Mandzukic e Pjanic, mentre di Konko e Latte Lath i gol per i bergamaschi.

L’incontro sarà diretto dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2: in Coppa Italia, ha diretto una sola volta l’Atalanta, negli ottavi di finale della stagione 2014/2015, che nella circostanza perse contro la Fiorentina con il risultato di 3-1. I viola sconfissero i bianconeri con il risultato di 2-1 nella semifinale dello stesso anno, diretta sempre da Valeri, il quale diresse anche un’altra gara della Juventus in Coppa, ossia la semifinale della scorsa stagione che decretò la vittoria dei bianconeri sul Napoli con il risultato di 3-1.

Atalanta-Juventus Coppa Italia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming gratis

Atalanta-Juventus sarà trasmessa sull’emittente Rai, la quale detiene i diritti di trasmissione televisiva dell’intera competizione, con diretta a partire dalle ore 20.30 al canale Rai 1, disponibile anche in alta definizione al canale 501 del digitale terrestre. Per le aree non coperte dal segnale, è possibile vedere la gara attraverso la piattaforma satellitare Sky al canale 101, disponibile al medesimo canale anche sulla piattaforma Tivùsat. È possibile vedere Atalanta-Juventus anche in streaming gratuito attraverso la piattaforma Rai Play, raggiungibile sul proprio sito web ufficiale, ovvero attraverso la app dedicata per smartphone e tablet, disponibile anche per PC, e scaricabile sui principali market store in maniera del tutto gratuita.