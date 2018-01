Juventus-Torino, chi sfida l’Atalanta? Si chiude questa sera all‘Allianz Stadium il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. Dalle 20:45 si fronteggeranno la Juventus di Massimiliano Allegri e il Torino di Sinisa Mihajlovic. Un derby dunque che deciderà chi sfiderà l’Atalanta nella doppia semifinale di Coppa Italia. Quello di questa sera sarà il secondo derby stagionale. Il primo si è disputato lo scorso 23 settembre, con vittoria per 4-0 dei bianconeri. Match condizionato dall’espulsione di Baselli nel primo tempo che agevolò molto il compito ai campioni d’Italia. Higuain e compagni cercano la quarta Coppa Italia consecutiva e la strada passa obbligatoriamente per la partita di questa sera. La Juventus si presenta in ottime condizioni a questo appuntamento. Anche se l’ultima giornata di campionato ha mostrato qualche crepa nell’ingranaggio juventino. Contro il Verona mancava Pjanic e Allegri ha faticato a trovare la quadratura del cerchio senza il suo metronomo.

Il Torino invece è reduce da uno sbiadito 0-0 casalingo contro il Genoa. I granata faticano senza Belotti. Niang non ha demeritato, anche se l’ex Milan non sarà mai un bomber di razza come il Gallo. Turnover per Allegri, che tuttavia confermerà il 4-3-3 e anche Dybala: il tridente dovrebbe essere completato da Mandzukic e Douglas Costa, con possibile riposo per Higuain. Rugani titolare in difesa con uno tra Barzagli e Chiellini, Pjanic è recuperato e dovrebbe tornare in regia. A centrocampo Marchisio verso una maglia dal 1′, tra i pali ancora Szczesny. Sempre out Buffon, De Sciglio e Cuadrado. Mihajlovic è pieno di problemi di formazione: mancano Ansaldi, Ljajic, Lyanco e Barreca. Belotti è sulla via del recupero ma non è stato convocato. Moretti insidia Burdisso per una maglia al centro della difesa, possibile chance per Obi in mediana con Rincon vertice basso. Niang confermato punta centrale.

Juventus-Torino, come seguire il match in tv

Juventus-Torino, partita muta. Il derby della Mole di questa sera sarò trasmessa in diretta dalle 20:45su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Raiplay. Non ci sarà telecronaca a causa dell’agitazione proclamata dai giornalisti di RaiSport. Delusi dalla mancata acquisizione dei diritti in chiaro del Mondiale di Russia i giornalisti sportivi della Rai hanno deciso di scioperare in occasione di Juventus-Torino.

L’ultimo derby torinese di Coppa Italia risale al 16 dicembre del 2015. In quell’occasione si imposero i bianconeri per 4-0. Una doppietta di Zaza, Dybala e Pogba i marcatori di quella serata nell’allora Juventus Stadium. Mihajlovic è alla ricerca del primo successo da allenatore del Torino contro la Juventus. Due sconfitte e un pareggio fino ad ora il bilancio del tecnico serbo contro i bianconeri. Juventus-Torino, derby senz’appello questa sera all’Allianz Stadium.