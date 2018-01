Probabili formazioni Napoli-Atalanta Coppa Italia: Diawara titolare, Gomez-Ilicic per Gasperini

Con l’anno nuovo riparte subito anche il calcio italiano. Tocca immediatamente a Napoli-Atalanta inauguare il 2018 nel turno che può valere la semifinale di Coppa Italia.

Al San Paolo, fischio d’inizio previsto per le 20.45. Altro esame importane per la crescita del club partenopeo, Sarri valuta la forza della propria rosa contro una squadra che spesso gli ha creato problemi l’Atalanta di Gasperini e Papu Gomez. Chi vince si regala la doppia sfida contro Juventus o Torino impegnate nel match di domani sera.

Nel Napoli, tornato a lavoro nel pomeriggio del primo dell’anno, si opterà per un piccolo turnover, specie negli uomini in mezzo al campo. Spazio dal 1′ minuto a Diawara per Jorginho. L’ex giocatore del Bologna ha saltato la precedente sfida contro l’Udinese per squalifica ed è pronto ad impadronirsi del centrocampo azzurro. Hamsik e Rog completano il reparto. In avanti Mertens vuole iniziare l’anno nuovo con il gol che gli manca da diverse partite. Zielisnki è candidato a sostituire Insigne nel tridente insieme a Callejon. Difesa composta da Sepe tra i pali, Maggio, Chiriches, Koulibaly e Mario Rui.

Nell’Atalanta, Gasperini pensa ad un undici senza punte di ruolo. Gomez e Ilicic supportati, forse, da Cristante. Imprevidibilità e dribbling. Questa l’idea del Gasp. Petagna e Cornelius dunque in panchina. Recuperato Palomino, in difesa dovrebbe tornare dal primo minuto anche Caldara, mattatore lo scorso anno con una doppietta al San Paolo. Out Kurtic per squalifica. Centrocampo affidato a De Roon, Freuler e Cristante più avanzato.

Probabili formazioni Napoli-Atalanta Coppa Italia



Napoli 4-3-3: Sepe, Maggio, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui, Rog, Diawara, Hamsik, Zielinski, Callejon, Mertens Allenatore: Sarri

Atalanta: 3-4-1-2: Berisha, Toloi, Caldara, Masiello, Hateboer, Spinazzola, De Roon, Freuler, Cristante, Gomez, Ilicic Allenatore: Gasperini