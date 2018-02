Dove vedere Lazio-Milan diretta TV in chiaro e streaming live gratis, oggi 28 febbraio

Allo stadio Olimpico di Roma si gioca Lazio-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia. In questo articolo vi daremo tutte le informazioni su come e dove vedere Lazio-Milan in streaming live e in diretta Tv in chiaro. Prima, però, analizziamo il momento delle due squadre, che si giocano l’accesso alla finalissima di Roma, dopo lo 0-0 maturato all’andata a San Siro. La Lazio dopo aver subìto quattro sconfitte consecutive a cavallo tra gennaio e febbraio, sembra aver ripreso la marcia con convinzione e motivazioni altissime: i biancocelesti nelle ultime tre partite hanno battuto la Steaua Bucarest nei sedicesimi di ritorno di Europa League, l’Hellas Verona ed il Sassuolo in campionato. L’uomo in più dei biancocelesti è senza dubbio Ciro Immobile, autore di 32 gol stagionali in altrettante partite: nelle ultime tre gare menzionate sopra, il centravanti di Torre Annunziata ha realizzato sei reti: numeri impressionati per il classe ’90 che sembra aver fatto il definitivo salto di qualità verso i centravanti top europei.

Se la passa bene anche il Milan: i rossoneri arrivano da otto risultati utili consecutivi in campionato, ai quali vanno aggiunte le due vittorie nei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets. Gli uomini di Gattuso proveranno a fare il bis all’Olimpico, dopo la vittoria contro la Roma decisa dai gol dei giovani del vivaio Cutrone e Calabria. Proprio Patrick Cutrone è l’uomo copertina del club meneghino: il centravanti classe ’98 ha realizzato 14 reti in 32 presenze complessive tra campionato, coppa Italia ed Europa League. Stasera, però, con ogni probabilità si dovrà accomodare in panchina per far spazio al rientrante Nikola Kalinic. Nel prossimo paragrafo vi diciamo dove vedere Lazio-Milan in streaming live e in chiaro.

Lazio-Milan in tv, sarà visibile in chiaro? Tutte le informazioni sulla sfida dell’Olimpico

Buone notizie per tutti gli appassionati di calcio e soprattutto per i tifosi delle due squadre: sarà possibile vedere Lazio-Milan in chiaro su Rai Uno, in quanto l’emittente statale detiene i diritti della coppa nazionale italiana. Il pre partita dell’incontro inizierà poco prima del fischio d’inizio, fissato per le ore 20,45. Al termine dell’incontro, invece, sarà possibile vedere le interviste dei protagonisti di Lazio-Milan semplicemente spostandosi su Rai Sport HD, canale 57 del digitale terrestre. Ricordiamo che i tifosi delle due squadre sapranno la prima finalista a ridosso del calcio d’inizio, in quanto Juventus-Atalanta (andata decisa da un gol di Higuain) si disputerà alle ore 17,30 di oggi 28 febbraio.

Streaming Lazio-Milan Coppa Italia: dove vedere la partita su pc, smartphone e tablet

Molti tifosi di fede biancoceleste o rossonera non potranno essere a casa in tempo per il fischio d’inizio e quindi si staranno chiedendo dove vedere Lazio-Milan in streaming live gratis. La risposta è molto semplice: lo streaming Lazio-Milan sarà visibile gratuitamente su Rai Play, applicazione ufficiale della Rai, utilizzabile da pc, smartphone e tablet. Al contrario sconsigliamo vivamente di utilizzare gli ormai noti siti internet o pagine Facebook per vedere Lazio-Milan in streaming, in quanto questa azione è vietata nella nostra nazione e si rischiano multe salate.