Nella giornata odierna la Lega Serie A ha ufficializzato la data e tutte le informazioni sui biglietti per Juventus-Milan, finale della Coppa Italia 2017-2018. La gara si disputerà allo stadio Olimpico di Roma con il calcio d’inizio fissato per le ore 21.00. Nel prossimo paragrafo tutti i dettagli sui biglietti Juventus-Milan, finale di Coppa Italia 2017-2018. Inoltre sempre nel comunicato della Lega è stata ufficializzata la diretta TV su Raiuno.

Biglietti Juventus-Milan Finale Coppa Italia: prezzi, date e dove comprarli

Di seguito i prezzi dei biglietti Juventus-Milan, finale di Tim Cup 2017-2018:

Le categorie e i prezzi dei biglietti sono i seguenti CATEGORIE

TRIBUNA [Monte Mario e Tevere] Intero € 130.00 – RIDOTTO UNDER 16 (NATI DOPO il 1 gennaio 2002) € 70.00

DISTINTI € 50.00

CURVE € 35.00

NON DEAMBULANTI E INVALIDI AL 100% CON ACCOMPAGNATORE € 50.00

INVALIDI DI GUERRA GRATUITO

Ai sostenitori della Juventus, sorteggiata come squadra di casa, saranno riservati i settori Curva Sud, Distinti Sud e Tribuna Monte Mario. Ai sostenitori del Milan, invece, saranno riservati i settori Curva Nord, Distinti Nord e Tribuna Tevere.

DATE BIGLIETTI JUVENTUS-MILAN FINALE COPPA ITALIA – Le vendite inizieranno lunedì 26 marzo alle ore 12.00 per gli abbonati. La vendita sarà divisa in tre fasi: (i) una prima fase, in prelazione agli abbonati; (ii) una seconda in prelazione ai tifosi delle due squadre aderenti alle diverse iniziative di fidelizzazione; (iii) una terza, in vendita libera, per i biglietti che dovessero residuare dopo le prime due fasi. Gli abbonati dei due club potranno acquistare i biglietti Juventus-Milan su tutta la rete di vendita Listicket, anche nella modalità online.

Dal 29 marzo ore 12.00 Prelazione per possessori della tessera J1897, dal 30 marzo ore 12.00 prelazione per possessori della carta Black&White, dal 3 aprile per possessori delle tessere Stadium Member/TDT Juventus e CuoreRossonero. Infine dall’11 aprile ore 12.00, se rimarranno tagliandi a disposizione, ci sarà l’inizio della vendita libera dei biglietti Juventus-Milan.