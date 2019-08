Avellino-Bari 1-0 (Video Highlights): un rigore di Di Paolantonio qualifica gli irpini alla fase finale di Coppa Italia

Nella terza giornata del girone I di Coppa Italia, l’Avellino ha sconfitto il Bari per 1-0 qualificandosi alla fase finale della manifestazione che si disputerà in autunno. Agli irpini è bastato una rete al 52′ da Di Paolantonio su calcio di rigore causato da un fallo di mano scomposto del barese Perrotta.

La gara ha avuto poche emozioni durante i novanta minuti con i pugliesi meglio nel primo tempo, invece nella ripresa una volta subito il gol hanno fatto fatica a rendersi pericolosi, eccezion fatta per la rete di Simeri di tacco annullata all’81’ per fuorigioco e per un’occasione incredibile al 92′ dove prima il difensore biancoverde Laezza ha deviato il tiro a botta sicura di Neglia e poi il portiere Abibi ha salvato di piede.

Avellino-Bari, presentazione del match

Oggi alle ore 17.30 allo stadio Partenio-Lombardi si giocherà Avellino-Bari, gara valida per la terza ed ultima giornata della Coppa Italia di Serie C girone I.

Nelle prime due partite del raggruppamento il Bari di mister Giovanni Cornacchini, che oggi osserverà il suo turno di riposo, domenica 11 ha sconfitto in casa per 3-2 la Paganese, mentre l’Avellino del tecnico Giovanni Ignoffo tre giorni dopo ha pareggiato 2-2 sul campo dei campani; dunque l’unico risultato utile per gli irpini per passare il turno è la vittoria che gli consentirebbe di scavalcare i pugliesi issandosi al primo posto, i galletti dal canto loro possono giocare su sapendo di avere due risultati su tre a disposizione.

Le due squadre, dopo il fallimento dell’estate scorsa, sono state brave a catapultarsi subito nel difficile campionato di Serie D dove hanno ottenuto entrambe subito la promozione in Serie C, i campani con molti più patemi d’animo avendocela fatta solamente allo spareggio contro il Lanusei dopo un inseguimento che a due mesi dalla fine sembrava quasi impossibile. Più facile il primo posto del Bari che ha dominato il suo raggruppamento dall’inizio alla fine ottenendo la matematica addirittura con quattro giornate d’anticipo.

Sarà un match molto intrigante vista anche la rivalità soprattutto tra le tifoserie; i precedenti giocati in Irpinia sono complessivamente 19 e vedono i padroni di casa in vantaggio per otto vittorie contro tre degli ospiti a fronte di otto pareggi; ovviamente in favore dei biancoverdi anche le reti totali (20 a 15); l’ultimo incontro si è giocato lo scorso 19 maggio nella gara valida per la Poule Scudetto che ha visto prevalere l’Avellino (1-0) poi vincitrice dello scudetto dilettanti.

La gara odierna sarà arbitrata da Antonino Costanza di Agrigento coadiuvato dagli assistenti Ivan Catallo di Frosinone e Franck Loic Nana Tchato di Aprilia.

Questo sarà l’ultima partita prima del campionato che inizierà ufficialmente il prossimo weekend con i campani attesi nel big match casalingo contro il Catania, mentre i pugliesi saranno impegnati nella trasferta di Siracusa contro la Sicula Leonzio.

Avellino-Bari, le formazioni ufficiali

AVELLINO (3-5-2): Abibi; Zullo, Morero, Laezza; Celjak, Palmisano, Di Paolantonio, Rossetti, Micovschi; Alfageme, Albadoro. All.: Giovanni Ignoffo

BARI (4-2-3-1): Frattali; Perrotta, Antenucci, Simeri, Sabbione, Corsinelli, Kupisz, Schiavone, Berra, Terrani, Scavone. All.: Giovanni Cornacchini

Avellino-Bari, diretta tv e streaming

Il match di Coppa Italia Serie C tra Avellino-Bari con calcio d’inizio alle ore 17.30, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata i diritti per le gare di Coppia Italia di Serie C. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per chi non avrà la possibilità e vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.