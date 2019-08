Benevento-Monza, amarcord al Vigorito. Secondo turno della Coppa Italia 2019/2020. Allo stadio Vigorito di Benevento scenderanno in campo i padroni di casa allenati da Pippo Inzaghi contro il Monza di Cristian Brocchi. Un vero e proprio scontro fratricida, visto che l’ex bomber del Milan sfida l’ex compagno in rossonero. Come se non bastasse c’è anche il fatto che i brianzoli da quasi un anno sono di proprietà della Fininvest, con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani al comando della società. Inzaghi con gli attuali dirigenti monzesi ha vinto tutto: 1 scudetto, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Europea. Ma, messi da parte i sentimenti, si dovrà pensare al campo. Calcio d’inizio in programma alle ore 20.30. In caso di parità al 90′ ci saranno i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. La vincente di questo match affronterà la Fiorentina nel prossimo turno della Coppa Italia 2019/2020.

Benevento-Monza, le probabili formazioni. QUI BENEVENTO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-4-2 con Montipò in porta, pacchetto difensivo composto da Maggio e Letizia sulle fasce, Volta e Caldirola completano il pacchetto arretrato nel mezzo. A centrocampo Schiattarella e Tello in cabina di regia con Del Pinto ed Improta sulle corsie esterne. In attacco spazio al tandem composto da Sau e Coda. QUI MONZA – Ecco la lista dei convocati di Brocchi per il match contro il Benevento: Lamanna, Anastasio, Galli, Fossati, Bellusci, Chiricò, Lora, Brighenti, D’Errico, Finotto, Sommariva, Marconi, Mosti, Scaglia, Iocolano, Armellino, Del Frate, Negro, Rigoni, Di Munno, Marchi, Franco, Sampirisi, Lepore.

Benevento-Monza, come seguire il match in tv e streaming

Benevento-Monza, info tv e streaming. I diritti televisivi della Coppa Italia 2019/2020 sono detenuti dalla Rai. Al momento per il match del Vigorito, ore 20.30, non è prevista alcuna diretta televisiva e né streaming. L’ultimo precedente nell’impianto sannita è del 6 maggio 2012, si trattava del campionato di Lega Pro e vinse il Benevento per 1-0.