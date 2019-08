Calcio, Coppa Italia: date e orari del primo turno

In questo weekend si inizia a fare sul serio dove comincerà il primo turno eliminatorio della Coppa Italia 2019-20 che vedrà impegnate 27 squadre di Serie C e 9 di Serie D. Quasi tutti i match si disputeranno domani, ad eccezione di due anticipi programmati per oggi, ovvero Virtus Francavilla-Novara e Pro Vercelli-Rende e un posticipo che si giocherà martedì 6 agosto, Reggina-L.R.Vicenza.

Tra i match domenicali spiccano tra gli altri Piacenza-Viterbese, Imolese-Sambenedettese, Catanzaro-Casertana e Monza-Alessandria; mentre il Catania che per l’ennesima stagione cercherà la promozione in Serie B, riceverà al Cibali i lombardi del Fanfulla, formazione di quarta serie. Ricordiamo che se alla fine dei novanta minuti il match finisse in pareggio, si giocheranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, che decreteranno la squadra vincitrice che domenica 11 agosto sarà impegnata nel secondo turno dove entreranno in gioco tutte e venti le squadre partecipanti al campionato cadetto e in più Padova e Carpi retrocesse in Serie C lo scorso maggio.

Coppa Italia, date e orari del primo turno

Sabato 3 agosto 2019

ore 17.30 Virtus Francavilla-Novara

ore 18.30 Pro Vercelli-Rende

Domenica 4 agosto 2019

ore 16 Sudtirol-Città di Fasano

ore 17.30 Ravenna-Sanremese

ore 17.30 Adriese-Feralpisalò

ore 17.30 Carrarese-Fermana

ore 18 Piacenza-Viterbese

ore 18.30 Pro Patria-Matelica

ore 18.30 Monza-Alessandria

ore 19 Catanzaro-Casertana

ore 20 Triestina-Cavese

ore 20.30 Siena-Mantova

ore 20.30 Imolese-Sambenedettese

ore 20.30 Catania-Fanfulla