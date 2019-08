Calcio, Coppa Italia: date e orari del secondo turno

Nella secondo domenica di agosto si giocherà il secondo turno di Coppa Italia che vedrà l’esordio nella competizione nazionale delle venti squadre di Serie B più Cittadella e Carpi retrocesse in Serie C lo scorso maggio. Tutte queste formazioni incontreranno le squadre di terza serie che domenica scorsa hanno vinto il loro incontro di primo turno. Un solo club di Serie D rimasto in corsa, ovvero i lombardi del Mantova capaci di espugnare il campo del Siena per 2-0 e ora impegnato in trasferta contro il Pescara.

Coppa Italia, incontri principali

Tra gli incontri principali che si giocheranno troviamo il derby veneto Cittadella-Padova, Benevento-Monza con il tecnico dei campani Filippo Inzaghi che giocherà contro i club della coppia Berlusconi-Galliani che lui conosce benissimo visto i tanti anni passati al Milan.

Una menzione anche per Venezia-Catania e Perugia-Triestina, con le squadre ospiti che anche questa stagione partiranno per centrare la promozione nel campionato cadetto. Match particolare tra Trapani-Piacenza che poco meno di due mesi fa è stata finale playoff per la promozione in Serie B che ha visto prevalere la squadra siciliana, mentre il debutto di Giampiero Ventura in panchina con la Salernitana di Claudio Lotito, avverrà contro il Catanzaro allo stadio Arechi. Un solo anticipo al sabato che di disputerà tra Ascoli-Pro Vercelli.

Coppa Italia, dati e orari del secondo turno

Domenica 11 agosto

Perugia-Triestina ore 20.30

Spezia-Pro Patria ore 18

Cremonese-Virtus Francavilla ore 20.30

Empoli-Reggina ore 20.30

Pescara-Mantova ore 20.30

Benevento-Monza (da ufficializzare)

Livorno-Carpi ore 20.45

Cittadella-Padova ore 20.30

Chievo Verona-Ravenna ore 18.30

Crotone-Arezzo ore 20.45

Pordenone-Feralpisalò ore 20.30 (Dacia Arena, Udine)

Salernitana-Catanzaro ore 20.45

Juve Stabia-Imolese ore 20.30

Ascoli-Pro Vercelli ore 18.30 (sabato 10 agosto)

Trapani-Piacenza (da ufficializzare)

Venezia-Catania ore 18

Frosinone-Carrarese ore 20.30

Monopoli-Cosenza ore 20.30

Virtus Entella-Sudtirol ore 20.30

Pisa-Potenza ore 20.45