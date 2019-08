Calcio, Coppa Italia: date e orari del terzo turno

La Coppa Italia 2019-20 è arrivata al terzo turno dove nel prossimo weekend entreranno in gioco le squadre di Serie A classificate dal nono posto in giù della stagione scorsa comprese ovviamente le tre neopromosse. Il secondo turno ha visto già delle sorprese che nel calcio d’agosto sono sempre all’ordine del giorno; la più sorprendente è stata senza dubbio la vittoria del Monza sul campo del Benevento per 4-3, ma anche quella del Carpi a Livorno per 1-0, senza dimenticare la vittoria di misura (1-0) del Monopoli sul Cosenza, quella del Feralpisalò a Pordenone per 2-1 e l’Imolese vittoria ai calci di rigore sul campo della Juve Stabia.

In questo terzo turno ci sono dei match che si prospettano interessanti come Verona-Cremonese, Perugia-Brescia, Empoli-Pescara e Cagliari-Chievo Verona; la Sampdoria di Eusebio Di Francesco ha dovuto chiedere l’inversione del campo per l’indisponibilità dello stadio Luigi Ferraris e dunque giocherà a Crotone, mentre il Genoa di Aurelio Andreazzoli sarà impegnato sul campo neutro di Chiavari contro l’Imolese. Inversione di campo anche per il Brescia che sarà impegnato a Perugia e del Bologna che giocherà a Pisa sempre per lavori di restyling ai rispettivi stadi.

Due i match che andranno in diretta televisiva su Rai Sport + HD: il primo è proprio quello tra calabresi e blucerchiati, il secondo vedrà impegnate Fiorentina-Monza.

Ricordiamo che il quarto turno di Coppa Italia si disputerà il prossimo 4 dicembre.

Coppa Italia, date e orari del terzo turno

PERUGIA – BRESCIA DOMENICA 18/08 ORE 18.00

SASSUOLO – SPEZIA DOMENICA 18/08 ORE 20.45

HELLAS VERONA – CREMONESE DOMENICA 18/08 ORE 20.30

EMPOLI – PESCARA DOMENICA 18/08 ORE 20.30

FIORENTINA – MONZA DOMENICA 18/08 ORE 18.15 Rai Sport+HD

CITTADELLA– CARPI DOMENICA 18/08 ORE 20.30

CAGLIARI – CHIEVO VERONA DOMENICA 18/08 ORE 20.30

CROTONE – SAMPDORIA DOMENICA 18/08 ORE 21.00 Rai Sport+HD

SPAL – FERALPISALO’ DOMENICA 18/08 ORE 20.45

LECCE – SALERNITANA DOMENICA 18/08 ORE 20.45

GENOA – IMOLESE (a Chiavari) VENERDÌ 16/08 ORE 20.30

ASCOLI – TRAPANI DOMENICA 18/08 ORE 20.30

PARMA – VENEZIA SABATO 17/08 ORE 18.00

FROSINONE – MONOPOLI DOMENICA 18/08 ORE 20.30

UDINESE – SUDTIROL DOMENICA 18/08 ORE 20.30

PISA – BOLOGNA DOMENICA 18/08 ORE 20.45