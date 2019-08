Nella prima giornata della Coppa Italia di Serie C girone I, il Bari sconfigge la Paganese per 3-2 in un match molto divertente e dalle molte emozioni grazie ad una rete di Antenucci nel finale. Nella seconda giornata esordirà l’Avellino che giocherà sul campo della Paganese; mentre nel terzo ed ultimo match saranno gli irpini ad ospitare i pugliesi.

Tabellino delle reti: Kupisz 31′ (B), Caccetta 32′ (P), 50′ Antenucci (B), 76′ Alberti (P), 87′ Antenucci (B)

Bari-Paganese, presentazione del match

Questa sera alle ore 20.30 allo Stadio San Nicola si giocherà il match Bari-Paganese, valevole per la prima giornata della Coppa Italia girone I che vede impegnato anche l’Avellino che oggi avrà il suo turno di riposo.

I galletti pugliesi con a capo i De Laurentiis dopo una sola stagione in Serie D, sono subito riusciti ad ottenere la promozione in terza serie e con il confermato Giovanni Cornacchini sulla panchina, vorranno in questa stagione fare il doppio salto di categoria che in questi ultimi anni è riuscito a parecchie squadre. Non sarà facile arrivare all’obiettivo considerato che nel girone C ci saranno squadre molto forti, una su tutte il Catania, ma senza dimenticare l’Avellino, la Casertana e anche le calabresi Catanzaro e Reggina che vorranno riscattare le ultime stagioni in chiaro-scuro. I biancorossi perso Franco Brienza dopo tre stagioni fino ad ora hanno fatto un ottimo mercato dove dalla Spal è arrivato l’attaccante Mirco Antenucci (un lusso per la categoria), mentre dal Napoli sono giunti il terzino Filippo Costa, e il centrocampista Michael Folorunsho (entrambi in prestito biennale).

Dal Parma invece è arrivata qualità ed esperienza con gli acquisti di Pierluigi Frattali e Manuel Scavone, mentre molto importanti anche gli arrivi dei difensori Marco Perrotta (dal Pescara) e Alessio Sabbione (dal Carpi). Da non dimenticare anche gli acquisti di Andrea Schiavone, Giovanni Terrone, Filippo Berra, Bruno Cascione e Filippo Corsinelli.

La Paganese invece dopo la retrocessione dello scorso maggio nel primo turno playout contro il Bisceglie è riuscito ad essere ripescato e sta cercando di acquistare giocatori che possano rinforzare la rosa e non soffrire come nell’ultimo campionato; ovviamente l’obiettivo resta la salvezza magari diretta anche se non sarà semplice. Confermato il tecnico con il quale si è finito la stagione scorsa, ovvero Alessandro Erra il suo secondo Guido De Deo, la società ha confermato anche i due giocatori di maggiore esperienza Francesco Scarpa (classe ’79) e Mariano Stendardo (classe ’83).

Sono quattro i precedenti giocati tra le due squadre e curiosamente tutti nella stagione 1976-77, due in campionato (Serie C) e due in Coppa Italia, questi i risultati:

4 novembre 1976 Bari-Paganese 0-0 (andata Coppa Italia)

28 novembre 1976 Bari-Paganese 1-0 (andata campionato)

8 dicembre 1976 Paganese-Bari 2-0 (ritorno Coppa Italia)

17 aprile 1977 Paganese-Bari 1-0 (ritorno campionato)

L’arbitro della gara sarà Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi: con i padroni di casa vanta due precedenti con altrettante vittorie, mentre con gli ospiti è al primo incrocio.

Bari-Paganese, formazioni ufficiali

BARI (4-3-3) – Frattali; Berra, Di Cesare, Sabbione, Costa; Kupisz, Hamlili, Scavone; Terrani, Antenucci, Neglia. All. Cornacchini

PAGANESE (3-5-2): Campani; Sbampato, Schiavino, Mattia; Carotenuto, Caccetta, Capece, Bonavolontà, Perri; Alberti, Scarpa. All. Erra

Bari-Paganese, diretta tv e streaming domenica 11 agosto

Il match Bari-Paganese, valevole per la prima giornata del girone I di Coppa Italia, al momento non è in programmazione su nessun canale, dunque chi vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.