Coppa Italia, Perugia-Brescia 2-1 (Video Highlights): gli umbri ribaltano il risultato e si qualificano per il quarto turno

Il Perugia sconfigge 2-1 il Brescia dopo i tempi supplementari e si qualifica per il quarto turno dove incontrerà il Sassuolo in trasferta. (4 dicembre). I lombardi avevano chiuso il primo tempo in vantaggio con una rete di Donnarumma al 42′ che approfittava di un errore grossolano della difesa avversaria; nella ripresa quando tutto sembrava finito ecco che al 92′ Melchiorri riusciva a pareggiare in tap in dopo la parata di Joronen. Nei supplementari al minuto 98 un gran tiro di Buonaiuto ribaltava la situazione. Brutta sconfitta per i lombardi che si possono consolare con l’ufficialità dell’acquisto di Mario Balotelli.

Gli highlights del match

Perugia-Brescia, presentazione del match

Domenica 18 agosto alle ore 18 allo stadio Curi si giocherà Perugia-Brescia, match valido per il terzo turno di Coppa Italia; chi avrà meglio tra le due squadre nei sedicesimi di finale affronterà la vincente dell’incontro tra Sassuolo-Spezia.

La gara in realtà si sarebbe dovuta disputare allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, ma a causa del restyling dell’impianto che sarà pronto solamente il 15 settembre nel match di campionato contro il Bologna, i lombardi hanno chiesto l’inversione del campo.

I padroni di casa di mister Massimo Oddo hanno fatto l’esordio nella manifestazione nazionale domenica scorsa battendo 1-0 a domicilio la Triestina (Serie C) con un gol del difensore centrale Filippo Sgarbi. Gli umbri nella giornata di venerdì hanno acquistato dall’Udinese il difensore classe ’89 Gabriele Angella che nell’ultima stagione aveva giocato in prestito in Belgio con lo Charleroi.

Per le rondinelle del confermato tecnico Eugenio Corini sarà l’esordio ufficiale stagionale dopo la cavalcata vincente dello scorso campionato che vide i lombardi dominare il campionato cadetto ottenendo una meritata promozione nella massima serie. In questi ultimi giorni tutto l’ambiente bresciano è in fibrillazione perchè potrebbe arrivare l’acquisto di Mario Balotelli che voci di corridoio lo danno sempre più vicino alla firma del club del presidente Massimo Cellino che punta al suo rilancio dopo parecchie stagione con più ombre che luci.

Questo sarà l’ultimo appuntamento per entrambe le compagini prima dell’esordio domenica sera nei rispettivi campionati che vedrà il Perugia ospitare il retrocesso Chievo Verona, mentre il Brescia giocherà sul campo del Cagliari. L’arbitro dell’incontro sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Passeri di Gubbio e Rosi di Forlì, mentre il quarto uomo sarà Dionisi di L’Aquila.

I precedenti in terra umbra sono venti e vedono i padroni di casa in vantaggio per dieci vittorie a tre a fronte di tre pareggi; il totale delle reti recita 27 a 14 anche se nell’ultimo precedente giocato allo stadio Curi il 19 gennaio scorso ha visto prevalere gli ospiti per 2-0 con marcature di Ernesto Torregrossa e Alfredo Donnarumma. solamente una volta invece si è giocato in Coppa Italia e più precisamente il 15 maggio 1974 con affermazione biancorossa per 2-0 con reti di Mauro Amenta e Maurizio Marchei.

Perugia-Brescia, probabili formazioni

PERUGIA: Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Dragomir; Kouan, Capone; Iemmello.

BRESCIA: Joronen, Sabelli, Martella, Tonali, Magnani, Spalek, Bisoli, Zmrhal, Donnarumma Torregrossa, Cistana.

Perugia-Brescia, diretta tv e streaming

Il match di terzo turno di Coppa Italia tra Perugia-Brescia non sarà in programmazione su nessun canale, dunque chi vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.