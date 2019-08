Genoa-Imolese, debutto per Andreazzoli. Terzo turno della Coppa Italia 2019/2020. Alle ore 20.30 di venerdì 16 agosto scenderanno in campo il Genoa di Aurelio Andreazzoli e l‘Imolese di Federico Coppitelli. Si gioca allo stadio Comunale di Chiavari, Lo stadio di Imola non aveva la capienza sufficiente e dunque il Grifone giocherà quasi in casa. Sarà partita unica, in caso di parità al 90′ si andrà ai tempi supplementari e ad eventuali calci di rigore. Per il Genoa sarà la prima volta di una partita ufficiale in questa stagione. I rossoblu genoani hanno giocato 5 amichevoli, con un bilancio di 4 vittorie ed un pareggio. L’Imolese invece ha già disputato due partite di Coppa Italia, eliminando prima la Sambedenedettese e poi la Juve Stabia. Entrambe le sfide sono state vinte dai romagnoli ai calci di rigore. La vincente di questa sfida giocherà nel prossimo turno contro la vincente della sfida tra Ascoli e Trapani.

Genoa-Imolese, come seguire il match in tv e streaming

Genoa-Imolese, info tv e streaming. I diritti televisivi della Coppa Italia 2019/2020 sono detenuti dalla Rai che non trasmetterà in chiaro la gara. Al momento non è prevista neanche nessuna diretta streaming. Per avere aggiornamenti sull’andamento della gara bisognerà affidarsi ai social ufficiali delle due squadre. Le due squadre non si sono mai affrontate in competizioni ufficiali in precedenza. Il Genoa comincerà il suo campionato il 25 agosto, contro la Roma allo stadio Olimpico. Salvo spostamenti l‘Imolese comincerà il suo torneo di Serie C (Girone B) il 25 agosto sul campo del Rimini. Il calcio d’inizio del match è previsto alle ore 20.30, l’arbitro della sfida sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino assistito dai guardalinee Alassio di Imperia e Galetto di Rovigo. Quarto uomo Serra della sezione arbitrale di Torino. Prevendita a passo di carica per Genoa-Imolese, sfida del terzo turno di Coppa Italia che si giocherà dopodomani sera. Stamattina si è aperta e già è boom di vendite: oltre 3mila tagliandi venduti finora su una capienza del Comunale di Chiavari pari a circa 5.550 posti.