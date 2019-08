Pisa-Bologna, scontro dal sapore antico. Terzo turno della Coppa Italia 2019/2020. Domenica 18 agosto, alle ore 20.45, scenderanno in campo il Pisa di Gianluca D’Angelo e il Bologna che aspetta la guarigione di Sinisa Mihajlovic per rivederlo presto in panchina. Gli emiliani sono all’esordio nella manifestazione, mentre i nerazzurri toscani hanno eliminato il Potenza battendolo per 3-0. Si gioca in partita unica, in caso di parità al 90‘ ci saranno i tempo supplementari e i calci di rigore. Le due squadre poi debutteranno nei rispettivi campionati, il Pisa in Serie C e il Bologna in Serie A, nel prossimo weekend. Nella giornata di domenica si giocheranno tutti gli altri match del terzo turno di Coppa Italia 2019/2020, con altre 9 squadre di Serie A in campo.

Pisa-Bologna, le probabili formazioni. Questi i possibili schieramenti che si potrebbero vedere in campo dal primo minuto all’Arena Garibaldi, calcio d’inizio alle ore 20.45, Pisa: Gori; Aya, Benedetti, Belli; Gucher, Minesso, De Vitis, Lisi, Verna; Marconi, Masucci. Allenatore: L. D’Angelo. Bologna: Da Costa; Mbaye, Bani, Denswil, Krejcì; Svanberg, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: S. Mihajlovic. (Fonte:calcionewsweb).

Pisa-Bologna, come seguire il match in tv e streaming

Pisa-Bologna, info tv e streaming. I diritti televisivi della Coppa Italia 2019/2020 sono detenuti dalla Rai che non trasmetterà in chiaro la gara. Al momento non è prevista neanche nessuna diretta streaming. Per avere aggiornamenti sull’andamento della gara bisognerà affidarsi ai social ufficiali delle due squadre. Pisa e Bologna non si affrontano in match ufficiali dalla Serie B 2007/2008. In quella stagione quando si è giocato in Toscana il match finì in pareggio, per 0-0. Non solo Pisa-Bologna, ecco gli altri incontri del terzo turno della Coppa Italia 2019/2020:

PERUGIA – BRESCIA DOMENICA 18/08 ORE 18.00

SASSUOLO – SPEZIA DOMENICA 18/08 ORE 20.45

HELLAS VERONA – CREMONESE DOMENICA 18/08 ORE 20.30

EMPOLI – PESCARA DOMENICA 18/08 ORE 20.30

FIORENTINA – MONZA DOMENICA 18/08 ORE 18.15 Rai Sport+HD

CITTADELLA– CARPI DOMENICA 18/08 ORE 20.30

CAGLIARI – CHIEVOVERONA DOMENICA 18/08 ORE 20.30

CROTONE – SAMPDORIA DOMENICA 18/08 ORE 21.00 Rai Sport+HD

SPAL – FERALPISALO’ DOMENICA 18/08 ORE 20.45

LECCE – SALERNITANA DOMENICA 18/08 ORE 20.45

GENOA – IMOLESE a Chiavari* VENERDÌ = 4-1

ASCOLI – TRAPANI DOMENICA 18/08 ORE 20.30

PARMA – VENEZIA SABATO 17/08 ORE 18.00

FROSINONE – MONOPOLI DOMENICA 18/08 ORE 20.30

UDINESE – SÜDTIROL DOMENICA 18/08 ORE 20.30