Rieti-Ternana, basta un pareggio agli umbri. Terza giornata della fase a gironi della Coppa Italia di Serie C 2019/2020. Per il Gruppo H scenderanno in campo, alle ore 20.30, il Rieti e la Ternana. Si gioca allo stadio Manlio Scopigno della città laziale. Il raggruppamento H è comandato dall’Olbia con 3 punti e una differenza reti di +2. Anche la Ternana ha 3 punti, con una differenza reti di +1. Passa il turno la prima classificata, quindi ai rossoverdi umbri basta anche un pareggio. Anche perché il Rieti ha zero punti, con una differenza reti di -3. Ai laziali servirebbe una vittoria di goleada per passare il turno, cioè dovrebbero vincere con 6 gol di scarto.

Rieti-Ternana, le probabili formazioni. Questi i probabili schieramenti iniziali del match, RIETI (4-3-1-2): Pegorin, Tiraferri, Aquilanti, Gigli, Zanchi, Guiebre, Palma, Marchi, Tirelli, Marchegiani, Gondo. All: Mariani. TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli, Parodi, Suagher, Bergamelli, Mammarella, Defendi, Proietti, Palumbo, Furlan, Marilungo, Ferrante. All.Gallo (Fonte: calcioternano.it)

Rieti-Ternana, come seguire il match in tv e streaming

Rieti-Ternana, info tv e streaming. I diritti televisivi della competizione appartengono a Eleven Sports, che trasmetterà in streaming su internet le partite della competizione, attraverso l’app o il sito su smartphone, tablet, computer e smart tv: l’intera offerta della piattaforma costa 4,99 euro per il singolo mese di contenuti e 49,99 euro all’anno per dodici mesi di contenuti. Le due squadre debutteranno il prossimo weekend nel campionato di Serie C e curiosamente si ritroveranno ancora di fronte, sabato 24 agosto alle ore 20.45, per la prima giornata del Girone C.

Non solo Rieti-Ternana, ecco gli altri match in programma oggi per la Coppa Italia di Serie C: Albinoleffe-Lecco, Avdellino-Bari, Sicula Leonzio-Vibonese, Virtus Verona-Arzignano, Reggio Audace-Juventus B, Renate-Como, Teramo-Gubbio e Vis Pesaro-Rimini. Come detto oggi si conclude la fase a gironi della Serie C. Le squadre qualificate daranno vita al classico tabellone tennistico per dare la caccia al trofeo vinto dalla Viterbese nella passata stagione.