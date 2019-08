Tabellone Coppa Italia 2019/2020, il quadro del secondo turno. Ecco l’elenco completo delle partite in programma il prossimo 11 agosto per il secondo turno di Coppa Italia (*qualificato):

Perugia-Triestina

Spezia-Pro Patria

Cremonese-Francavilla

Empoli-Reggina

Pescara-Mantova

Benevento-Monza

Chievo-Ravenna

Crotone-Arezzo

Pordenone-FeralpiSalò

Salernitana-Catanzaro

Juve Stabia-Imolese

Ascoli-Pro Vercelli

Trapani-Piacenza

Venezia-Catania

Frosinone-Carrarese

Cosenza-Monopoli

Entella–Sudtirol

Cittadella-Padova

Livorno-Carpi

Pisa-Potenza

Tabellone Coppa Italia 2019/2020, i risultati del primo turno

Tabellone Coppa Italia 2019/2020, i match del primo turno. Ecco l’elenco completo delle partite giocate il 3-4-6 agosto per il primo turno della Coppa Italia (*qualificato):

Triestina – Cavese = 3-1

Pro Patria – Matelica = 1-0

Virtus Francavilla*-Novara = 2-1

Reggina* – Vicenza = 3-2

Siena – Mantova* = 0-2

Monza*– Alessandria = 2-0

Ravenna*- Sanremese = 1-0

Arezzo*– Turris = 1-0

FeralpiSalò*– Adriese = 1-0

Catanzaro*- Casertana = 4-1 dts

Imolese*– Sambenedettese = 7-6 dcr

Pro Vercelli*- Rende = 2-0 (dts)

Piacenza*– Viterbese = 4-3 dcr

Catania*– Fanfulla = 3-0

Carrarese*– Fermana = 6-5 dcr

Monopoli*– Ponsacco = 4-1

Sudtirol*– Fasano = 4-2

Potenza*– Lanusei = 2-0

Tabellone Coppa Italia 2019/2020, oggi il sorteggio. Parte ufficialmente nella giornata odierna la caccia alla coccarda tricolore della Lazio. Alle ore 15 si svolgerà il sorteggio che definirà il cammino delle varie squadre nella Coppa Italia 2019/2020. Quello di oggi è il primo atto ufficiale della stagione agonistica. I calendari delle varie categorie verranno diramati nelle successive settimane. Il primo turno vedrà impegnate 36 squadre: 27 di Serie C e 9 di Serie D. Si giocherà il 4 agosto, in partita unica. Tra le squadre della Lega Pro ci sono anche 18 teste di serie.

Tabellone Coppa Italia 2019/2020, ecco le squadre del primo turno: Alessandria, Arezzo, Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, FeralpiSalò, Fermana, Francavilla, Imolese, Monopoli, Monza, Novara, Padova, Piacenza, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina, Rende, Sambenedettese, Siena, Sudtirol, Triestina, Vicenza e Viterbese. Queste squadre chiaramente saranno esentate dalla partecipazione alla prima fase della Coppa Italia di Serie C. In rappresentanza della Serie D ci saranno: Adriese, Fanfulla, Fasano, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris.

Tabellone Coppa Italia 2019/2020, le altre partecipanti

Tabellone Coppa Italia 2019/2020, le date degli altri turni. L’11 agosto si giocherà il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia 2019/2020. Entreranno in scena tutte le 20 squadre della Serie B: Ascoli, Benevento, Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Empoli, Frosinone, Juve Stabia, Livorno, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Pordenone, Salernitana, Spezia, Trapani, Virtus Entella.

Tabellone Coppa Italia 2019/2020, il cammino verso la finale. Il 18 agosto scenderanno in campo anche le prime squadre di Serie A, ovvero: Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Lecce, Parma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Udinese e Verona. Dopo il quarto turno previsto per il 4 dicembre, ecco che negli ottavi di finale (15 e 22 gennaio), entrano in scena le magnifiche 8 di Serie A, ovvero: Atalanta, Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma e Torino. Le semifinali sono previste per il 12 febbraio 2020 (andata) e 4 marzo (ritorno). La finale si giocherà il 13 maggio del prossimo anno, allo stadio Olimpico di Roma.