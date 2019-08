Venezia-Catania, chi contro il Parma? Secondo turno della Coppa Italia 2019/2020. Domenica 11 agosto, alle ore 19, scenderanno in campo il Venezia di Alessio Dionisi e il Catania di Andrea Camplone. I lagunari parteciperanno al prossimo campionato di Serie B, mentre i rossazzurri ripartiranno nel Girone C della Serie C. Il Venezia è all’esordio nella coppa nazionale italiana, mentre il Catania ha già eliminato il Fanfulla. I veneti sono reduci dalla vittoria in amichevole contro l’Empoli, un 1-0 firmato da Capello. Anche il Catania ha giocato un’amichevole in settimana, pareggio per 1-1 contro il Cagliari. Si gioca in partita unica, in caso di pareggio al 90′ ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Venezia-Catania, come seguire il match in tv e streaming

Venezia-Catania, info tv e streaming. Al momento per il match dello stadio Penzo, calcio d’inizio alle ore 19, non è prevista alcuna copertura televisiva. La Rai è proprietaria dei diritti televisivi della Coppa Italia 2019/2020, ma non ci sono state ancora comunicazioni in tal senso. Nessuno streaming ufficiale è previsto per seguire in diretta. Salvo cambiamenti non resta che affidarsi ai social delle squadre e della Coppa Italia. Le due squadre non si incrociano dalla Serie B 2004/2005. In quel campionato ci fu lo stesso pareggio sia all’andata che al ritorno: 1-1. La squadra vincente di questo confronto affronterà nel prossimo turno il Parma di Roberto D’Aversa. Il terzo turno della Coppa Italia 2019/2020 è in programma per il weekend del 17-18 agosto.