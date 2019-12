Sassuolo-Perugia streaming gratis e diretta live: dove vedere il match di Coppa Italia

Sassuolo-Perugia streaming gratis e diretta live: presentazione del match di Coppa Italia oggi, 4 dicembre

Sassuolo-Perugia è uno degli incontri valevoli per il quarto turno preliminare di Coppa Italia. Siamo ormai giunti nella fase “calda” della Coppa nazionale, quella che precede gli ottavi di finale. Chi uscirà vincitore da questa gara ad eliminazione diretta dovrà affrontare il Napoli il prossimo 15 gennaio. Quella di oggi è anche sfida tra due tecnici emergenti del nostro calcio, Roberto De Zerbi e Massimo Oddo, che sono stati compagni di squadra nelle giovanili del Milan e nel Monza e che condividono una stessa idea di calcio propositivo e votato all’attacco.

Il Sassuolo è reduce dal pareggio in casa contro la Juventus, gara nella quale De Zerbi ha lanciato il giovane Turati. Il giovane portiere potrebbe peró non essetci e al suo posto potrebbe giocare un altro primavera: Alessandro Russo.

Dovrebbero essere assenti, a causa di acciacchi, Marlon, Romagna, Caputo, Boga e Magnanelli, mentre dovrebbe rivedersi Tripaldelli sulla fascia sinistra e dovrebbe debuttare il giovane Piccinini al centro della difesa.

Perugia galvanizzato dalla vittoria contro il Pescara ma che in Emilia vuole comunque fare bella figura. Oddo dovrebbe optare per un turnover “ragionato” con l’inserimento di Fulignati in porta, Mazzocchi a destra, Gyomber, Falasco e Di Chiara a completare la difesa; centrocampo giovane con Carraro, Balic e Nicolussi Caviglia; in avanti Falcinelli supportato da Fernandes e Christian Capone. Riposo, dunque, per l’altro ex di giornata, Pietro Iemmello.

Sassuolo-Perugia streaming gratis e diretta live: le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Russo; Muldur, Piccinini, Peluso, Tripaldelli; Mazzitelli, Obiang, Bourabia; Traorè, Raspadori, Djuricic. Allenatore: Roberto De Zerbi

PERUGIA (4-3-2-1): Fulignati; Mazzocchi, Gyomber, Falasco, Di Chiara; Carraro, Balic, Nicolussi Caviglia; Fernandes, Capone; Falcinelli. Allenatore: Massimo Oddo

Sassuolo-Perugia streaming gratis e diretta live: dove seguire il match di Coppa Italia oggi, 4 dicembre

La diretta di Sassuolo-Perugia, gara valevole per il quarto turno preliminare di Coppa Italia, in programma oggi, 4 dicembre, con inizio alle ore 15:00, sarà garantita da Rai Sport. Lo streaming sarà visibile attraverso la piattaforma Raiplay.