Inter-Cagliari: streaming e diretta tv, dove vedere Coppa Italia oggi 14 gennaio

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Meazza di Milano si giocherà il match tra Inter-Cagliari, valevole per gli ottavi di finale (gara unica) di Coppa Italia.

Inter-Cagliari, presentazione del match

Quello odierno sarà un match molto interessante tra due squadre che nell’ultimo turno di campionato hanno ottenuto due risultati diversi: i nerazzurri di Antonio Conte hanno pareggiato per 1-1 in casa contro l’Atalanta rischiando di perdere nel finale con Muriel che si è fatto parare il calcio di rigore da Handanovic, mentre i rossoblu di Rolando Maran hanno perso in casa contro il Milan per 2-0.

Entrambe le formazioni sembrano un pò sulle gambe per via anche di alcuni indisponibili che pesano sull’economia del momento con i sardi addirittura che vengono da quattro ko consecutivi con il sesto posto conquistato meritatamente molto a rischio; i lombardi invece hanno perso il primo posto a favore della Juventus che ora comanda con due punti in più, ma l’Inter dovrà stare attenta alla Lazio che insegue a -4 ma con un match da recuperare (il 5 febbraio in casa contro il Verona).

In questo match di Coppa Italia ci sarà spazio a parecchie seconde linee nerazzurre e molto importante sarà il ritorno del cileno Sanchez che farà coppia con il baby Esposito, per quanto riguarda gli altri giocatori, saranno solamente due i titolari in campo, ovvero Skriniar e Barella squalificati sabato scorso nel match contro gli orobici.

Anche gli ospiti schiereranno parecchie riserve come Castro, Oliva, Birsa e Cerri che fin qui hanno avuto poco spazio, mentre il grande ex Nainggolan dovrebbe partire dalla panchina pronto a subentrare qualora ce ne fosse bisogno.

I precedenti in Coppa Italia tra le due squadre sono otto con l’Inter che è avanti per cinque vittorie contro una sola del Cagliari con due pareggi; curiosamente i nerazzurri hanno segnato in 41 delle ultime 42 sfide contro il i rossoblu in tutte le competizioni realizzando 84 reti (due a partita).

Antonio Conte da allenatore contro la squadra sarda, ha un bilancio di cinque vittorie, un ko e due pareggi, mentre Rolando Maran contro i lombardi hanno uno score negativo avendo perso undici delle quindici gare a fronte di due successi e due pareggi.

L’arbitro del match sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Paganessi di Bergamo e Davide Imperiale di Genova, quarto uomo Valerio Marini di Roma 1 mentre al VAR e all’AVAR saranno presenti Aleandro Di Paolo di Avezzano (Aquila) e Alessandro Lo Cicero di Brescia.

Inter-Cagliari, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Lazaro, Barella, Borja Valero, Vecino, Dimarco; Esposito, Sanchez.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis; Castro, Oliva, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Cerri.

Inter-Cagliari, diretta tv e streaming

L’incontro valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Torino-Genoa (calcio d’inizio alle ore 20.45) sarà visibile in diretta e in esclusiva come tutti i match della manifestazione nazionale sulla Rai: in questo caso visione in chiaro su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre e in HD sul canale 501), con collegamento a partire dalle ore 20.30.

La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio, con il commento tecnico dell’ex calciatore Manuel Pasqual, mentre a bordocampo saranno presenti Thomas Villa e Francesco Rocchi.

Il match sarà fruibile non solo in tv, ma anche in streaming gratuito su sito RaiPlay.it, servizio disponibile su pc, smartphone e tablet.