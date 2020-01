Telecronisti Coppa Italia: il programma e il palinsesto degli ottavi di finale

Tra domani e mercoledì si giocheranno gli ottavi di finale di Coppa Italia che giovedì scorso hanno avuto un prologo con la vittoria ai calci di rigore del Torino sul Genoa: ora sarà la volta delle altre sette squadre teste di serie che cercheranno la qualificazione ai quarti di finale.

Si comincerà domani alle ore 15 quando allo stadio San Paolo si sfideranno Napoli-Perugia con i partenopei che presumibilmente punteranno alla Coppa Italia visto il campionato negativo che stanno disputando in questa annata; alle ore 18 sarà la volta di Lazio-Cremonese dove i biancocelesti, detentori della competizione e reduci da dieci vittorie consecutive e vincitori della Supercoppa italiana, partiranno nettamente favoriti contro la formazione grigiorossa che la scorsa settimana ha richiamato sulla panchina Massimo Rastelli al posto dell’esonerato Marco Baroni. In serata (ore 20.45) ci sarà la gara molto interessante tra Inter-Cagliari con i nerazzuri che dopo aver perso il primo posto avranno l’opportunità di rifarsi in Coppa contro la formazione sarda che dopo un ottimo inizio, ha perso le ultime quattro partite.

Mercoledì altre tre match in programma: si inizierà alle ore 15 con Fiorentina-Atalanta gara che è stata semifinale della scorsa edizione con i bergamaschi che ebbero la meglio nel doppio confronto (3-3 a Firenze, 2-1 a Bergamo). Alle ore 18 Milan-Spal con i rossoneri favoriti contro la squadra di Leonardo Semplici ultima in classifica e che non riesce più a vincere, per il tecnico Stefano Pioli che in casa ha grandi difficoltà è vietato sbagliare.

La giornata finirà alle ore 20.45 con Juventus-Udinese, match che sulla carta è dal pronostico chiuso anche se i friulani sono in ottima forma che gli hanno permesso di ottenere tre vittorie consecutive, i campioni d’Italia dopo l’eliminazione ai quarti di finale della scorsa edizione cercheranno il quattordicesimo trionfo nella manifestazione nazionale.

Gli ottavi di finale si concluderanno giovedì sera alle ore 21.15 con il posticipo tra Parma-Roma con i giallorossi reduci da due sconfitte casalinghe consecutive contro le squadre torinesi, mentre i ducali che stanno disputando un’ottima stagione vorranno bissare il successo in campionato dello scorso 10 novembre (2-0).

Telecronisti Coppa Italia, il programma e il palinsesto

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2020



NAPOLI – PERUGIA ORE 15 RAI 2

Telecronaca: Giacomo Capuano

LAZIO – CREMONESE ORE 18 RAI 2

Telecronaca: Gianni Bezzi

INTER – CAGLIARI ORE 20.45 RAI 1

Telecronaca: Alberto Rimedio – Commento Tecnico: Manuel Pasqual

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020



FIORENTINA – ATALANTA ORE 15 RAI 2

Telecronaca: Marco Lollobrigida

MILAN – SPAL ORE 18 RAI 2

Telecronaca: Federico Calcagno

JUVENTUS – UDINESE ORE 20.45 RAI 1

Telecronaca: Stefano Bizzotto – Commento Tecnico: Antonio Di Gennaro

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020



PARMA – ROMA ORE 21.15 RAI 2

Telecronaca: Luca De Capitani – Commento Tecnico: Mario Somma