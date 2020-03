L’emergenza Coronavirus continua a creare il caos nel calcio italiano: la semifinale di Coppa Italia, Juventus-Milan, è a rischio rinvio. La partita era stata confermata e, addirittura, era accessibile a porte aperte, ma pochi minuti fa è arrivata un’ennesima notizia che ha sconvolto tutti i piani: sospesi tutti gli eventi sportivi nella regione Piemonte. Dopo che Sarri e Pioli avevano parlato in conferenza stampa e le due squadre avevano preparato la partita, il match in programma domani è indirizzato verso il rinvio.

Caos Coronavirus: cosa succederà nelle prossime settimane?

Intanto la proposta di recuperare questo weekend i match rinviati nel corso della 26ª giornata e slittare tutto il campionato di una giornata non è stata accettata dall’Inter. Marotta quest’oggi ha inviato una lettera alla Lega in cui chiede di poter giocare prima il match contro la Sampdoria, che era previsto per il 23 febbraio, e poi quello contro la Juventus. Ma il Governo ha proposto un’idea abbastanza clamorosa: stoppare il campionato per l’intero mese di marzo. La proposta del premier Giuseppe Conte è stata quella di: “Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro”.

Se questa proposta dovesse essere confermata, tra rinvii e recuperi, il calcio italiano si troverebbe in una situazione mai vista prima e, con gli Europei previsti per giugno, sarà molto difficile rendere leale questo campionato.