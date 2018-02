Lipsia-Napoli, per Sarri pronto uno spogliatoio speciale alla Red Bull Arena

Per la gara di ritorno di Europa League tra Lipsia-Napoli, i tedeschi hanno deciso di omaggiare, amichevolmente, l’allenatore Sarri che, si sa, è un grande fumatore. Per l’occasione è stata, infatti, eretta una parete nello spogliatoio degli ospiti della Red Bull Arena proprio per consentire al tecnico di fumare senza problemi e non contravvenire alle ferree regole dello stadio locale, di cui la principale è proprio il divieto assoluto di fumare, in ossequio alla politica piuttosto rigida del club teutonico che ha addirittura sospeso alcuni calciatori delle giovanili proprio perché sospesi a fumare.

I dirigenti tedeschi hanno inserito nello spogliatoio dedicato alla squadra ospite un box, tre metri per tre, nella quale Sarri potrà dedicarsi al suo vizio. Nella sala verranno anche disattivati gli allarmi antincendio. Stando a quanto riporta la Bild, la richiesta del box interno allo spogliatoio sarebbe partita proprio dal Napoli. Pare addirittura che gli azzurri avrebbero pagato per l’eventuale disturbo. I tedeschi si sono resi disponibili e ospitali e hanno organizzato tutto al meglio per la gara di domani, nella quale i partenopei devono rimontare la deludente sconfitta per 1-3 subita all’andata. Un’impresa non semplice visto anche il rendimento casalingo dei tedeschi.