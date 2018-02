Steaua Bucarest-Lazio streaming live e diretta TV. In chiaro su TV8? Dove vederla oggi 15/02

Oggi torna il grande calcio dell’Europa League, con le gare di andata dei sedicesimi di finale (ritorno il 22 febbraio). Saranno quattro le squadre italiane impegnate e tra i match più intriganti c’è senza dubbio Steaua Bucarest-Lazio. In questo articolo vi daremo tutte le informazioni su come e dove vedere Steaua Bucarest-Lazio in chiaro e in streaming live gratis. Prima però diamo un’occhiata a come arrivano le due squadre alla sfida dell’Arena Națională. I padroni di casa, che dalla scorsa stagione si chiamano Fotbal Club FC SB in quanto il 31 marzo dello scorso anno venne accolto il ricorso del Ministero della Difesa rumeno,obbligando la società a rinunciare anche alla denominazione Steaua restituita all’esercito, hanno conquistato quattro punti in due partite da quando è ricominciato il campionato dopo la pausa (sabato scorso pari per 1-1 contro il Cluj, nella sfida scudetto) ed attualmente occupano la seconda posizione in classifica (proprio alle spalle del CFR Cluj).

Gli uomini di Inzaghi, invece, sono chiamati a risollevarsi dopo le tre sconfitte consecutive in campionato, contro Milan, Genoa e Napoli: il tecnico biancoceleste è pronto a cambiare molti uomini rispetto alla sfida del San Paolo, con gli unici confermati che potrebbero essere Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Strakosha. Nei prossimi paragrafi troverete tutte le informazioni sulla diretta TV e streaming Steaua Bucarest-Lazio.

Europa League 15 febbraio: Steaua Bucarest-Lazio in chiaro? Ecco dove vederla

Molti tifosi biancocelesti non abbonati a Sky si staranno chiedendo se sarà possibile vedere Steaua Bucarest-Lazio in chiaro su TV8. La risposta è sì: il canale free di Sky ha deciso di trasmettere la sfida degli uomini di Inzaghi in chiaro. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21.05, mentre il pre partita inizierà circa venti minuti prima del via dell’arbitro tedesco Aytekin. Gli abbonati a Sky che vorranno vedere Steaua Bucarest-Lazio in tv in alta definizione avranno più canali a disposizione: la gara, valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, sarà trasmessa su Sky Calcio 2 HD, Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD. La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella, mentre il commento tecnico sarà di Lorenzo Minotti.

Streaming Steaua Bucarest-Lazio: dove vedere la gara di Europa League su pc, smartphone tablet oggi 15 febbraio

I tifosi biancocelesti che non potranno essere a casa in tempo per il calcio d’inizio della partita possono stare tranquilli. Steaua Bucarest-Lazio in streaming sarà visibile in due modi: i non abbonati a Sky potranno vederla sul sito ufficiale di TV8 che trasmette tutti i giorni la programmazione del canale free di Sky, mentre gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno usufruire dell’applicazione ufficiale Sky Go. Detto di come vedere in maniera sicura lo streaming di Steaua-Lazio, sconsigliamo vivamente di vedere la partita su siti non autorizzati o su pagine Facebook: queste due azioni, infatti, non sono legali nella nostra nazione e pertanto si rischiano multe e sanzioni molto salate. Quindi ribadiamo che Steaua Bucarest-Lazio in streaming live gratis sarà visibile sia sul sito ufficiale del canale TV8 che tramite l’applicazione ufficiale Sky Go per gli abbonati alla piattaforma satellitare.