Arsenal-Milan in chiaro su TV8? Dove vederla in streaming gratis e diretta TV, oggi 15 marzo

All’Emirates Stadium di Londra si gioca Arsenal-Milan (fischio d’inizio alle 21,05), gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In questo articolo vi daremo tutte le informazioni su come e dove vedere Arsenal-Milan in streaming live gratis ed in diretta TV. Prima, però, diamo un rapido sguardo a come arrivano le due squadre a questa gara. Dopo lo 0-2 dell’andata a San Siro, firmato dai gol di Mkhitaryan e Ramsey, gli uomini di Arsene Wenger sembrano favoriti per il passaggio ai quarti di finale. I Gunners, poi, hanno vinto per 3-0 nell’ultimo turno di campionato contro il Watford, dando continuità al risultato di Milano e blindando il sesto posto in Premier League.

Il Milan, nonostante il risultato tutt’altro che positivo nella gara di andata, andrà a Londra per cercare di ribaltare il risultato e centrare un’importante qualificazione. Per farlo Gattuso, potrebbe scegliere di affidarsi ad Andrè Silva, decisivo nell’ultimo turno di campionato contro il Genoa con un gol allo scadere che ha avvicinato i rossoneri all’Inter quinta in classifica: il portoghese si gioca una maglia da titolare con Cutrone, mentre è emergenza sulla fascia destra, con Zapata che con ogni probabilità sarà costretto a giocare nel ruolo di terzino. Nel prossimo paragrafo vi diciamo come e dove vedere Arsenal-Milan in diretta TV e in streaming live gratis, oggi 15 marzo.

Arsenal-Milan su TV8? Tutte le informazioni su come e dove vedere la super sfida dell’Emirates Stadium

Molti tifosi rossoneri non abbonati a Sky Sport si staranno chiedendo in queste ore se sarà possibile vedere Arsenal-Milan in chiaro su TV8: la risposta purtroppo è no, ma c’è una piccola consolazione. Il canale free di Sky (canale 8 del digitale terrestre) trasmetterà la diretta goal delle sfide delle ore 21,05 con il campo principale che sarà ovviamente Emirates Stadium: in questo modo i tifosi rossoneri potranno seguire i momenti clou di Arsenal-Milan in chiaro. Sarà possibile vedere Arsenal-Milan in tv in maniera integrale solo su Sky che trasmetterà la partita su tre canali: Sky Calcio 1 HD (canale 251), Sky Sport 1 HD (canale 201) e Sky Ultra HD. Telecronaca affidata a Fabio Caressa, al commento tecnico ci sarà Gianluca Vialli.

Arsenal-Milan su RSI LA 2 – Ci sono buone notizie per i tifosi rossoneri che non possiedono Sky ma che risiedono nella parte nord-occidentale di Milano ed in provincia di Varese, Como, Novara e Verbano-Cusio-Ossola: in quelle zone sarà possibile vedere Arsenal-Milan in chiaro tramite la televisione svizzera RSI LA 2.

Streaming Arsenal-Milan: dove vederla su pc, smartphone e tablet oggi 15 marzo

I tifosi di calcio e tifosi rossoneri che non faranno in tempo ad essere a casa per il calcio d’inizio fissato per le ore 21,05, potranno vedere Arsenal-Milan in streaming live gratis tramite l’applicazione ufficiale Sky Go. Consigliamo a chi non possiede un abbonamento a Sky di farsi prestare per qualche ora l’account dell’applicazione da amici e parenti abbonati che vedranno Arsenal-Milan in tv. Sconsigliamo, invece, di vedere lo streaming Arsenal-Milan su siti internet e pagine Facebook in quanto sono azioni illegali nella nostra nazione e si rischiano multe salatissime una volta scoperti. Ricordiamo che sarà possibile vedere la diretta goal delle gare d’Europa League anche sul sito internet di TV8, con Arsenal-Milan che sarà il campo principale.