Dinamo Kiev-Lazio: dubbio Milinkovic Savic per Inzaghi

Prosegue la marcia di avvicinamento della Lazio in vista del ritorno in Europa League contro la Dinamo Kiev in Ucraina: ieri i biancocelesti si sono ritrovati a Formello agli ordini di Inzaghi per una seduta di allenamento pomeridiana.

A questa sessione non hanno preso parte l’infortunato Marusic, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Per qunto rigurada Luis Alberto era in permesso per assistere alla nascita del secondogenito, per Milinkovic-Savic la sua assenza è dovuta a causa di un affaticamento muscolare. In dubbio la sua presenza ma potrebbe essere recuperato per la sfida di domenica sera in campionato contro il Bologna.Oggi ci sarà la rifinitura al campo sportivo, successivamente la squadra partirà per Kiev. Parecchi dubbi di formazione che potrebbero esere sciolti tra oggi e domani. Inzaghi può comunque sorridere con il rientro di Caceres. La linea difensiva potrebbe essere composta da Luiz Feilpe, Bastos e Radu, sulla sinistra Basta e Patric si contenderanno una maglia da titolare. In attacco la coppia potrebbe essere formata da Luis Alberto o Felipe Anderson a sostegno di Immobile.

Alla Lazio servirà una piccola impresa per la qualificazione. Per passare ai quarti di finale, i biancocelesti dovranno vincere almeno con un gol di scarto, scenario difficile ma ampiamente alla portata di Immobile e compagni.