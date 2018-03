Dinamo Kiev-Lazio, missione possibile per i biancocelesti. Vincere o pareggiare segnando almeno tre gol. Questo serve alla Lazio di Simone Inzaghi per qualificarsi ai quarti di Europa League. Messi da parte i veleni del campionato. Immobile e compagni si rituffano nell’avventura europea. Nello stadio dedicato alla memoria del colonnello Lobanovski la Lazio cerca di eguagliare il miglior risultato della propria storia in Europa League. Nel 2012-2013 infatti i biancocelesti arrivarono sino ai quarti di finale. Gli ucraini nella partita di andata hanno confermato di essere una buona squadra, ma con qualche pecca in difesa. I biancocelesti potevano e dovevano vincere il match giocato all’Olimpico sette giorni fa, ma imprecisione e sfortuna hanno negato il successo alla Lazio. Inzaghi dopo Cagliari ha cercato di ricaricare le pile dei suoi giocatori, rimasti amareggiati da quanto accaduto alla Sardegna Arena. Il periodo non è particolarmente fortunato per i biancocelesti, ma è anche decisivo.

Dinamo Kiev-Lazio, le probabili formazioni. Gli ucraini dovrebbero scendere in campo con un undici quasi confermato rispetto all’andata: mancherà lo squalificato Garmash, espulso all’Olimpico e sostituito da Shepelev. Davanti potrebbe esserci Moraes, autore del gran goal del 2-2. Nella Lazio è out Milinkovic-Savic, al suo posto ci sarà Luis Alberto, in vantaggio su Murgia. Ci sarà Felipe Anderson alle spalle di Immobile, mentre Bastos giocherà titolare nel terzetto di difesa. Recupera Marusic, in campo dal 1′ sulla corsia destra.

Dinamo Kiev-Lazio, niente diretta su TV8

Dinamo Kiev-Lazio sarà trasmessa in diretta, con calcio d’inizio alle 19, e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 4. Niente trasmissione in chiaro su TV8. Come detto il periodo non è tra i più positivi per la Lazio. L’eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan e la sconfitta con la Juventus hanno lasciato delle scorie. I biancocelesti hanno acciuffato in extremis il pareggio a Cagliari, in una partita piena di veleni. In assoluto Immobile e compagni non vincono dallo scorso 25 febbraio, 3-0 al Sassuolo in campionato. Dinamo Kiev questa sera e Bologna domenica prossima. Inzaghi chiede due vittorie, per vivere serenamente la sosta e preparare lo sprint finale della stagione.

Dinamo Kiev-Lazio, come seguire il match in streaming

Dinamo Kiev-Lazio, le info per lo streaming. Il ritorno degli ottavi di Europa League potrà essere seguito anche in streaming. Sarà possibile infatti vedere la partita tra ucraini e biancocelesti attraverso il servizio SkyGo. Il match sarà disponibile su laptop, smartphone e tablet. Dinamo Kiev e Lazio non si incrociano dalla stagione 1999-2000. Allora le due squadre giocarono nella fase a gironi della Champions League. Vinsero i biancocelesti, sia all’andata che al ritorno. In quell’edizione gli uomini di Sven Goran Eriksson arrivarono fino ai quarti di finale, eliminati dal Valencia di Hector Cuper. A fine stagione i biancocelesti vinsero il secondo scudetto della loro storia e anche la Coppa Italia, tanto per consolarsi. Altri tempi.