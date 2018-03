Lazio-Dinamo Kiev, biancocelesti per il riscatto. Prima l’eliminazione ai rigori in Coppa Italia contro il Milan, poi la sconfitta all’ultimo secondo in campionato contro la Juventus firmata da Dybala. Questa sera la Lazio, ore 21:05, scende in campo all’Olimpico per riscattarsi da queste recenti delusioni. L’avversario dell’andata degli ottavi di finale di Europa League è la Dinamo Kiev. Un avversario dal nome prestigioso, ma che in pratica è un ostacolo tutt’altro che insormontabile. Gli ucraini hanno sofferto molto nel turno precedente per eliminare l’Aek Atene. 1-1 in Grecia e 0-0 al ritorno sotto la neve di Kiev. Un avversario da rispettare, ma non da temere più di tanto. Molto, forse tutto, dipenderà dalla Lazio. I ragazzi di Simone Inzaghi sono andati un po’ a corrente alternata ultimamente, per colpa anche dei tanti impegni ravvicinati.

La sconfitta contro la Juventus ha complicato un po’ i piani per il piazzamento Champions League, ma tutto è ancora in gioco. Ora si pensa solo all’Europa League, dove i biancocelesti hanno fatto sempre più che bene in questa stagione. Nel turno precedente Immobile e compagni hanno spazzato via la Steaua Bucarest. Dopo lo 0-1 in Romania, c’è stato il rotondo 5-1 del ritorno all’Olimpico. La Lazio punta molto sulla ribalta europea e vuole raggiungere i quarti di finale, impresa riuscita nella stagione 2012/2013. L’andata in casa è sempre un match delicato. I biancocelesti dovranno cercare di non subire gol, per poi cercare di gestire al meglio il ritorno in Ucraina.

Lazio-Dinamo Kiev, diretta tv in chiaro?

Lazio-Dinamo Kiev, come seguire il match in tv. Il match tra Lazio e Dinamo Kiev sarà visibile sia su Sky, sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, che in chiaro su Tv8. I residenti nelle province di Varese, Como, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e la parte nordoccidentale di Milano potranno vedere Lazio-Dinamo Kiev in chiaro sulla RSI LA 2, il secondo canale della TV di stato svizzera.

Per quanto riguarda la formazioni di Lazio-Dinamo Kiev Inzaghi dovrebbe dare riposo a qualche titolare, chance per Luiz Felipe e Murgia dal 1′. Felipe Anderson potrebbe prendere il posto di Luis Alberto sulla trequarti. Lo spagnolo è apparso piuttosto affaticato nelle ultime uscite. A destra l’acciaccato Marusic sarà sostituito da Basta. In attacco ballottaggio Immobile-Caicedo, con il bomber napoletano nettamente favorito. Nelle fila della Dinamo Kiev occhio al tridente d’attacco, formato da Gonzalez-Moraes-Tzygankov.

Lazio-Dinamo Kiev, le info per lo streaming

Lazio-Dinamo Kiev, come seguirla su Internet. Il match di questa sera, calcio d’inizio alle 21:05, potrà essere seguito anche con cellulari, pc e tablet tramite il servizio SkyGo. Le due squadre non si affrontano dalla Champions League 1999-2000. Doppio successo per la Lazio, 2-1 all’Olimpico e 1-0 in Ucraina. In quella stagione i biancocelesti arrivarono fino ai quarti di finale, eliminati dal Valencia di Hector Cuper. Curioso che in meno di una settimana ci sia un doppio incrocio tra le due squadre romane e quelle ucraine. Martedì 13 marzo, sempre all’Olimpico, si gioca Roma-Shakhtar Donetsk. I giallorossi devono ribaltare il 2-1 subito all’andata a Kharkiv.