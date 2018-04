Salisburgo-Lazio, biancocelesti per la storia. 15 anni dopo la Lazio può raggiungere un traguardo storico. Tanto tempo è passato dall’ultima semifinale europea dei laziali. Allora gli uomini di Roberto Mancini vennero eliminato dal Porto di José Mourinho, che poi vinse quella Coppa Uefa e l’anno dopo anche la Champions League. Questa sera, ore 21:05, Simone Inzaghi cerca di eguagliare il suo ex compagno di squadra portando la Lazio in semifinale di Europa League. Si parte dal 4-2 dell’andata. Un punteggio che lascia relativamente tranquilli i biancocelesti. Come visto nella due giorni di Champions League, nulla è scontato in campo internazionale. La Lazio viene dalla bella vittoria di Udine, che ha permesso di agganciare la Roma in classifica al terzo posto. Domenica prossima c’è il derby, ma a quello si comincerà a pensare da domani mattina. Ora c’è da pensare solo al Salisburgo, che nel match di andata siè dimostrato avversario molto pericoloso.

Salisburgo-Lazio, mini-turnover per Inzaghi? Come detto c’è da pensare al derby di domenica prossima e Simone Inzaghi pensa a qualche cambio. Ciro Immobile ha giocato le ultime 12 partite e potrebbe partire dalla panchina, con Caicedo titolare in attacco. Inzaghi pronto a proporre Luis Alberto mezz’ala con Felipe Anderson a supporto di Immobile, mentre sorride per il recupero di Parolo. In difesa Luiz Felipe potrebbe affiancare De Vrij e Radu. A sinistra ballottagio tra Lulic e Lukaku. Stesso discorso dall’altro lato, Basta dovrebbe rimpiazzare l’affaticato Marusic, visto anche lo stop di Patric nell’allenamento della vigilia. Solito 4-4-2 per gli austriaci, con la coppia d’attacco Dabbur-Hwang. A centrocampo occhio a Berisha, osservato speciale dal diesse laziale Tare.

Salisburgo-Lazio, dove vedere il match in tv

Salisburgo-Lazio, niente diretta in chiaro. Salisburgo-Lazio sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, precisamente su Sky Calcio 1 e Sky Sport 1, mentre su TV8 verrà trasmessa insieme alle altre tre gare previste in Diretta Europa League. Come avvenuto nella gara di andata quindi niente diretta integrale del match ,ma solo sulla pay-tv. La Lazio ha affrontato una volta in Salisburgo, perdendo per 2-1. Era la fase a gironi dell‘Europa League 2009/2010. Un risultato che andrebbe bene anche stasera e che permetterebbe alla Lazio di staccare il biglietto per una storica semifinale, attesa 15 anni.

Salisburgo-Lazio, come seguire il match in streaming

Salisburgo-Lazio, come seguire la partita su internet. Come sempre darà possibile seguire il match di Europa League di questa sera, alle 21:05, anche in streaming. Salisburgo-Lazio potrà essere seguito con il servizio SkyGo, fruibile da pc, tablet e dispositivi mobili. Diretta scritta del match anche su Supernews. Alla stessa ora ci sono anche gli altri tre quarti di finale: CSKA Mosca-Arsenal, Marsiglia-Lipsia e Sporting Lisbona-Atletico Madrid.