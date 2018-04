Salisburgo – Lazio, le possibili scelte di Inzaghi: mini turnover o titolari in campo ?

Prosegue la marcia di avvicinamento i vista della gara di ritorno di Europa League contro il Salisburgo. Questa mattina la squadra si è trovata a Formello alle 10.30 per la rifinitura prima della partenza per l’Austria.

Inzaghi ha mischiato le carte e gli uomini in campo, non ha ancora deciso quale sarà la formazione titolare. Brutte notizie per il tecnico che dovrà fare a meno di Patric, fermatosi dopo pochi minuti di allenamento. Lo spagnolo era il favorito per prendere il posto di Lulic, non al meglio dopo la botta rimediata contro l’Udinese. Quindi ora il posto di Patric verrà preso da uno tra Lulic e Lukaku

Con Strakosha in porta verrà confermata la difesa titolare composta da De Vrij, Luiz Felipe e Radu. Basta sarà l’esterno di destra, mentre a sinistra sembra designato Lulic come titolare al posto di Lukaku. A centrocampo Parolo sembra aver risolto il problema pubico che lo aveva fermato con l’Udinese e si riprenderà una maglia da titolare. Al suo fianco Lucas Leiva e uno tra Luis Alberto e Milinkovic per completare il reparto. Davanti il favorito sembra Felipe Anderson con il supporto del solito Immobile. Ma la diffida dell’attaccante napoletano potrebbe dare spazio a Caicedo provato a fianco di Anderson.