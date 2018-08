Sorteggio Gironi Europa League, quali avversarie per Lazio e Milan? Sono rimaste due le squadre italiane in Europa League. Purtroppo la bella e sfortunata Atalanta di Gasperini si è fermata all’ultimo ostacolo prima della fase a gironi. I nerazzurri sono stati eliminati ai rigori dal Copenaghen e per questa stagione devono dire addio ai sogni europei. Sono 48 le squadre al via con l’obiettivo di giocare la finale di Baku, in Azerbaigian, che si giocherà il prossimo 29 maggio 2019. Il sorteggio di oggi, ore 13, suddividerà le partecipanti in 12 gironi da 4 squadre. Si qualificano le prime due di ogni raggruppamento. Dai sedicesimi arriveranno anche le 8 terze classificate dei gironi di Champions League. Detentore del titolo è l’Atletico Madrid, che la scorsa stagione ha battuto il Marsiglia in finale. Si giocherà sempre il giovedì, con una parte di match alle 19 e una alle 21.

Sorteggio Gironi Europa League, la prima fascia. Come in Champions League anche in Europa League sono quattro le fasce in cui sono distribuite le squadre partecipanti. Nella prima troviamo la Lazio. I biancocelesti cercheranno di andare oltre i quarti di finale, traguardo massimo raggiunto dai capitolini da quando la Coppa Uefa si chiama Europa League. Oltre alla squadra di Simone Inzaghi nella fascia più alta troviamo: Siviglia, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dinamo Kiev, Besiktas, Salisburgo, Olympiakos, Villarreal e Anderlecht.

Sorteggio Gironi Europa League, Milan in seconda fascia. Una delle squadre sopra citate, Lazio esclusa, potrà incrociare i rossoneri. La squadra di Gattuso infatti è inserita nella seconda fascia. Romagnoli e compagni cercheranno di migliorare gli ottavi di finale raggiunti nella scorsa stagione. Oltre al Milan nella seconda fascia troviamo anche: Sporting Lisbona, Ludogorets, Copenaghen, Marsiglia, Celtic, Paok, Genk, Fenerbahce, Krasnodar, Astana e Rapid Vienna.

Sorteggio Gironi Europa League, la terza e quarta fascia

Sorteggio Gironi Europa League, le altre possibili avversarie delle italiane. La difficoltà di un raggruppamento delle coppe europee è data spesso dalla qualità della squadra delle terza fascia. Basti pensare al Napoli che ha preso il Liverpool vice-campione d’Europa nel sorteggio di Champions League. Ecco le squadre che sono inserite nella terza fascia di Europa League: Betis, Qarabag, Bate Borisov, Dinamo Zagabria, Lipsia, Eintracht Francoforte, Malmo, Spartak Mosca, Standard Liegi, Zurigo, Rennes e Bordeaux.

Sorteggio Gironi Europa League, le squadre della quarta fascia. Nella fase a gruppi dell‘Europa League, come in Champions League, non si possono affrontare squadre dello stesso paese. Ecco le squadre dell’ultima fascia in vista del sorteggio di oggi: Apollon, Rosenborg, Vorskla, Slavia Praga, Akhisarspor, Jablonec, Aek Larnaca, Vidi, Rangers, Trnava, Dudelange e Sarpsborg. Curiosità per i Rangers. Gli scozzesi tornano a giocare le coppe europee dopo il fallimento e si affidano in panchina a Steven Gerrard, ex capitano del Liverpool campione d’Europa nel 2005.