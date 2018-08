Sorteggio Gironi Europa League, comincia la road to Baku. 48 squadre per un sogno, calpestare l’erba dello Stadio Olimpico di Baku il prossimo 29 maggio. Oggi alle 13 si conoscerà la composizione dei 12 gironi in cui verranno suddivise le squadre partecipanti all’Europa League 2018/2019. Due le italiane al via: Lazio e Milan. Purtroppo l’Atalanta di Gasperini si è fermata davanti all’ostacolo Copenaghen. I nerazzurri sono stati eliminati ai rigori dai danesi. Tante, troppe le occasione sprecate da Gomez e compagni tra andata e ritorno. L’Italia non alza l’Europa League (allora era ancora Coppa UEFA) dal 1999. L’ultimo club italiano a vincere questo trofeo fu il Parma, vincitore in finale contro il Marsiglia. Un’astinenza lunghissima, a cui cercheranno di porre rimedio Lazio e Milan. Come sempre, dai sedicesimi in poi, alle 24 qualificate dei gironi si uniranno le 8 terze classificate dei rispettivi raggruppamenti di Champions League.

Sorteggio Gironi Europa League, le favorite. Tanti club ambiziosi ai nastri di partenza dell’Europa League 2018/2019. Il ruolo di favorita spetta al Chelsea di Maurizio Sarri. I Blues hanno iniziato bene la stagione, con tre vittorie nelle prime tre giornate di Premier League. L’ex tecnico del Napoli ha un organico di primissimo livello e il Chelsea vuole bissare il successo del 2013. Altra squadra da tenere in grande considerazione è il Siviglia. Gli spagnoli, vincitori per tre volte del trofeo dal 2014 al 2016, hanno cambiato tanto ma restano una squadra molto forte. Un occhio di riguardo anche per Bayer Leverkusen e Besiktas. Poi bisognerà capire quali saranno le “retrocesse” dalla Champions League. Nella passata stagione proprio una di queste, l’Atletico Madrid, alzò poi il trofeo a Lione.

Sorteggio Gironi Europa League, come seguirlo in tv

Sorteggio Gironi Europa League, le info sulla diretta televisiva. Lazio e Milan conosceranno oggi il nome delle lor avversarie nei gironi di Europa League. La location del sorteggio sarà il Grimaldi Forum di Montecarlo. La cerimonia comincerà alle ore 13. La diretta televisiva sarà affidata a Sky. Più precisamente ci si dovrà sintonizzare su Sky Sport Football, canale 203 del telecomando. Il collegamento partirà alle 12:45. La piattaforma satellitare di Murdoch trasmetterà tutta l’Europa League. Il sorteggio sarà visibile anche su Eurosport, sempre a partire dalle 13. I match, come di consueto, saranno divisi in due orari: alle 19 e alle 21:05.

Sorteggio Gironi Europa League, come seguirlo in streaming

Sorteggio Gironi Europa League, le info per internet. La cerimonia del Grimaldi Forum potrà essere seguita anche con mezzi alternativi alla televisione. Dalle 13 in poi la visione del sorteggio sarà fruibile in streaming grazie al servizio SkyGo, riservato agli abbonati Sky. SkyGo è utilizzabile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. Le prime partite dell‘Europa League 2018/2019 sono previste per giovedì 20 settembre. Da lì in poi comincerà la vera e propria Road to Baku. Sperando che le squadre italiane arrivino il più in avanti possibile.