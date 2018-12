In Europa League è tutto ancora da decidere in alcuni gironi nell’ultima giornata che si disputerà stasera con due blocchi di partite alle 18,55 e alle 21.

Ci sono, infatti, alcuni gironi che sono ancora aperti a qualsiasi verdetto. Per quanto riguarda le due italiane, se per la Lazio è tutto tranquillo con la qualificazione già ottenuta, per il Milan c’è alle porte una serata di fuoco. I rossoneri sono attesi da una trasferta difficilissima in casa dell’ Olympiacos. L’obbiettivo è quello di vincere o pareggiare per mantenere il secondo posto nel girone F e avere il pass per il turno successivo. Nello stesso girone, al primo posto finirà presumibilmente il Betis Siviglia impegnato in trasferta contro i dilettanti lussemburghesi del Dudelange, ultimi nel girone con 0 punti.

Qualificazione ai sedicesimi di finale d’Europa League ancora apertissima nel girone G, che vede Villarreal e Rapid Vienna a 7 punti, seguite dai Rangers di Glasgow a 6 e dallo Spartak Mosca ultimo con 5 punti. Alle 18,55 si giocheranno Villarreal-Spartak Mosca e Rapid Vienna-Rangers. Per gli spagnoli e gli austriaci basterebbe un pareggio per qualificarsi, mentre Spartak e Rangers hanno bisogno assolutamente di vincere per avere qualche chance.

Situazione simile nel gruppo I con i belgi del Genk al comando con 8 punti, seguiti dal Besiktas a 7, gli svedesi del Malmö a 6 e i norvegesi del Sarpsborg ultimi con 5 punti. Il Genk se la vedrà in casa contro il Sarpsborg in un testa coda vista la classifica, mentre tra Besiktas e Malmö sarà un vero e proprio spareggio per il secondo posto. Entrambe le partite si giocheranno alle 18,55 in contemporanea.

Se nei gruppi A, D, E e H è tutto già deciso, nei gironi rimanenti c’è solo da assegnare il secondo posto valido per l’accesso ai sedicesimi di Europa League. Nel Gruppo B se la giocano Celtic e Red Bull Salisburgo, staccate di sole tre lunghezze l’una dall’altra (Celtic 9, Salisburgo 6). Si deciderà tutto con lo scontro diretto in programma alle 21 al Celtic Park di Glasgow. Nel girone C la lotta è tra Slavia Praga e Copenhagen: i cechi giocano a San Pietroburgo contro lo Zenit già qualificato, mentre i danesi affronteranno il Bordeaux clamorosamente già eliminato e all’ultimo posto nel gruppo. Nel girone J, invece, Siviglia e Standard Liegi sono appaiate al secondo posto con 9 punti. Alle 18,55 gli spagnoli giocheranno in casa contro il Krasnodar già qualificato, mentre i belgi giocheranno in Turchia sul campo dell’ Akhisarspor già eliminato con 0 punti ottenuti.

Infine, gli ultimi due gironi. Nel girone K sarà lo scontro diretto tra i francesi del Rennes e i sorprendenti kazaki dell’Astana (secondi con 8 punti). Il fattore campo potrebbe aiutare i transalpini a ribaltare la situazione. Platonica, invece, sarà la sfida tra la Dinamo Kiev qualificata al primo posto e i cechi dello Jablonec ultimi con soli 2 punti.

Il girone L vede, invece, il Chelsea di Maurizio Sarri qualificato senza troppi patemi d’animo. Le altre due squadre che si giocano il pass per i sedicesimi di Europa League sono gli ungheresi del MOL Vidi (impegnati in casa proprio contro il Chelsea alle 18,55) e i bielorussi del BATE Borisov (che giocheranno in contemporanea anch’essi in casa contro i greci del PAOK già eliminati. Entrambe le contendenti hanno sei punti e, dunque, sarà una sorta di spareggio.