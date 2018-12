Sorteggio Europa League, tre italiane a Nyon. E’ il giorno del destino per le nostre rappresentanti in Europa League. Inter, Lazio e Napoli aspettano di sapere con chi giocheranno i sedicesimi di finale nella seconda manifestazione europea per club. La cerimonia comincerà alle ore 13 a Nyon, in Svizzera. Prima, alle 12, ci sarà il sorteggio degli ottavi di Champions League con Juventus e Roma interessate. La doppia sfida valida per i sedicesimi di finale si giocherà tra il 14 e il 21 febbraio. Da lì inizierà il lungo cammino che porterà fino alla finalissima in programma il 29 maggio all’Olympic Stadium di Baku. Nel cammino fatto fin qui l’Italia in Europa League ha già perso due squadre: l‘Atalanta nei preliminari e il Milan nella fase a gironi. Il trofeo non viene vinto da una squadra italiana dal 1999, quando si chiamava ancora Coppa Uefa. Fu il Parma ad alzare quella coppa, battendo in finale il Marsiglia.

Sorteggio Europa League, quali avversarie per le italiane? Le qualificate in prima fascia sono: Arsenal, Bayer Leverkusen, Benfica, Chelsea, Dinamo Zagabria, Dinamo Kiev, Eintracht Francoforte, Genk, Inter, Napoli, Real Betis, Salisburgo, Siviglia, Valencia, Villarreal, Zenit San Pietroburgo. Quelle in seconda sono: BATE Borisov, Celtic, Club Brugge, FC Zurigo, Fenerbahce, Galatasaray, Krasnodar, Lazio, Malmoe, Olympiacos, Rapid Vienna, Rennes, Slavia Praga, Sporting Lisbona, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen. Non si possono incontrare tra di loro squadre dello stesso paese. Ciò potrà avvenire dagli ottavi di finale in poi.

Sorteggio Europa League, come seguire l’evento in tv e streaming

Sorteggio Europa League, info diretta tv e streaming. La cerimonia di Nyon, con inizio alle ore 13, sarà trasmessa su Sky. In particolare bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport Uno (canale 201 del telecomando Sky e 311 del digitale terrestre). Non solo tv, perché il sorteggio potrà essere seguito anche in streaming attraverso SkyGo. Il servizio dedicato agli abbonati Sky, gratuito, che è fruibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. Non è prevista la diretta televisiva in chiaro su Tv8, che comunque dai sedicesimi trasmetterà una partita visibile a tutti. 32 squadre alla conquista della finale di Baku. Chi succederà all’Atletico Madrid? Oggi cominceremo a capirci qualcosa in più.