Europa League, sorteggio preliminari: ecco le possibili avversarie della Roma (o del Torino)

Nel primo pomeriggio a Nyon (Svizzera) sono stati sorteggiati gli incontri del primo turno per la qualificazione ai gironi dell’Europa League 2019-20; l’unica squadra italiana presente sarà la Roma che partirà dal secondo turno, 25 luglio l’andata, 1 agosto il ritorno) anche se i giallorossi potrebbero approfittare della squalifica del Milan per andare direttamente alla fase ai gironi insieme ai cugini della Lazio, in questo caso sarebbe il Torino a giocare i preliminari.

Europa League, gli avversari di Roma o Torino

La Roma (o il Torino) esordirà nella seconda competizione europea contro la vincente del match tra gli ungheresi del Debrecen e gli albanesi del Kukesi, con andata in casa e il ritorno in trasferta. Quest’ultimi si sono qualificati grazie alla vittoria della Coppa di Albania con il 2-1 sul Tirana lo scorso il 2 giugno; secondo titolo vinto nella sia storia dopo il campionato nazionale nella stagione 2016-17. La squadra magiara invece ha ottenuto il pass con il terzo posto nella lega ungherese dietro ai campioni del Ferencvaros e al MOL Vidi, nel il suo palmares ci sono sette scudetti e sei coppe nazionali. Sulla carta per la Roma o il Torino non ci dovrebbero essere problemi per superare il turno visto la grande differenza tecnica, anche se in campo europeo soprattutto in piena estate non bisogna sottovalutare nessuno.

Europa League, gli altri accoppiamenti

Malmo (SWE) – Ballymena (NIR)/NSÍ (FRO)

Connah’s Quay Nomads (WAL) – Kilmarnock (SCO)

Breidablik (ISL) – Vaduz (LIE)

Brann (NOR) – Shamrock Rovers (IRL)

Vitebsk (BLR) – KuPS Kuopio (FIN)

Ordabasy Shymkent (KAZ) – Torpedo Kutaisi (GEO)

Sant Julià (AND)/Europa (GIB) – Legia (POL)

Gzira United (MLT) – Hajduk Split (CRO)

Radnicki Nis (SRB) – Flora (EST)

CSKA Sofia (BUL) – Titograd (MNE)

Maccabi Haifa (ISR) – Mura (SVN)

Debrecen (HUN) – Kukësi (ALB)

Jeunesse Esch (LUX) – Tobol Kostanay (KAZ)

FCSB (ROU) – Milsami Orhei (MDA)

Cukaricki (SRB) – Banants (ARM)

Crusaders (NIR) – B36 (FRO)

Inter Turku (FIN) – Brøndby (DEN)

Prishtina (KOS)/St Joseph’s (GIB) – Rangers (SCO)

Cork (IRL) – Progrès Niederkorn (LUX)/Cardiff Metropolitan University (WAL)

Molde (NOR) – KR (ISL)

Levski Sofia (BUL) – Ruzomberok (SVK)

Akademija Pandev (MKD) – Zrinjski (BIH)

FK Zeta (MNE) v Fehervar (HUN)

Shakhtyor Soligorsk (BLR) – Hibernians (MLT)

Neftci (AZE) – Speranta Nisporeni (MDA)

Olimpija Ljubljana (SVN) – Rīgas FS (LVA)

Budapest Honved (HUN) – Zalgiris Vilnius (LTU)

Radnik Bijeljina (BIH) – Spartak Trnava (SVK)

Fola Esch (LUX) – Chikhura Sachkhere (GEO)

Alashkert (ARM) – Makedonija Skopje (MKD)

Dinamo Tbilisi (GEO) – La Fiorita (SMR)/Engordany (AND)

Siroki Brijeg (BIH) – Kairat Almaty (KAZ)

Kauno Zalgiris (LTU) – Apollon Limassol (CYP)

Ventspils (LVA) – Teuta (ALB)

Cracovia Krakow (POL) – DAC 1904 Dunajska Streda (SVK)

Stjarnan (ISL) – Levadia Tallinn (EST)

Barry Town (WAL)/Cliftonville (NIR) – Haugesund (NOR)

Riteriai (LTU) – KÍ (FRO)/Tre Fiori (SMR)

Dinamo Minsk (BLR) – Liepaja (LVA)

Norrkoping (SWE) – Saint Patrick’s (IRL)

Aberdeen (SCO) – RoPS Rovaniemi (FIN)

Domzale (SVN) – Balzan (MLT)

Laci (ALB) v Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Buducnost Podgorica (MNE) – Narva Trans (EST)

Sabail (AZE) – U Craiova 1948 (ROU)

Pyunik (ARM) – Shkupi (MKD)

AEK Larnaca (CYP) – Petrocub-Hincesti (MDA)