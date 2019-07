Calcio, Europa League: i risultati dei match di ritorno del 2° turno preliminare, il Debrecen per il Torino

Siamo in piena estate ma l’Europa League come ogni giovedì torna puntuale come sempre e dopo i quattro anticipi del secondo turno preliminare giocati tra martedì e mercoledì che hanno visto andare avanti Cska Sofia, Cukaricki, Klaksvik e Chikhura Sachkhere oggi si disputano i restanti 43 incontri che decreteranno le altre squadre che potranno giocare il terzo turno in programma il 25 luglio (andata) e 1 agosto (ritorno). Il Torino, che esordirà la settimana prossima al posto dello squalificato Milan, giocherà presumibilmente contro gli ungheresi del Debrecen che la scorsa settimana hanno sconfitto in casa per 3-0 gli albanesi del Kukesi.

Nelle altre gare meritano particolare attenzione Rops-Aberdeen (andata 2-1 per gli scozzesi in casa), Hapoel Be’er Sheva-Laci (1-1), Tobil-Jeunesse Esch (0-0), Zalgiris Vilnius-Honved (1-3) e KS Cracovia-Dunajskà Streda (1-1).

Europa League, i risultati dei match di ritorno del 2° turno preliminare

In neretto le squadre qualificate