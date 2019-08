Celtic-Aik Stoccolma, l’ultimo passo verso i gironi. Andata del playoff dell’Europa League. Alle ore 20.45, al Celtic Park di Glasgow, scenderanno in campo i padroni di casa del Celtic e gli svedesi dell’Aik Stoccolma. Si tratta dell’ultimo turno preliminare prima della fase a gironi della seconda coppa europea per club. Gli scozzesi sono stati retrocessi della Champions League, dove sono stati eliminati dai romeni del Cluj. I biancoverdi hanno già esordito nella Scottish Premier League, dove hanno vinto per 5-2 contro il Motherwell. Anche l’Aik Stoccolma ha cominciato la propria stagione europea in Champions League, salvo poi essere eliminato dal Maribor. Gli svedesi hanno già disputato un turno in Europa League, avendo ragione dello Sheriff Tiraspol. I gialloblu in campionato sono terzi in classifica dopo 20 giornate, a meno 4 dalla capolista Djurgarden.

Celtic-Aik Stoccolma, come seguire il match in tv e streaming

Celtic-Aik Stoccolma, info tv e streaming. Al momento in Italia non è prevista una diretta televisiva per seguire questo match. Identico discorso per lo streaming. Per essere aggiornati sull’andamento del match non resta che affidarsi ai social ufficiali delle due squadre. In alternativa c’è la possibilità di vedere il match su Celtic Tv. Le due squadre non si sono mai affrontate a livello internazionale.

Nel nostro paese è Sky ad avere i diritti televisivi dell’Europa League. La piattaforma satellitare questa sera trasmetterà Torino-Wolves, ore 21, con i granata a caccia di un buon risultato da portare poi in Inghilterra. La giornata di Europa League comincia alle ore 16 con Astana-Bate Borisov.