Europa League, Debrecen-Torino 1-4 (Video highlights): poker dei granata che accedono facilmente al terzo turno

Il Torino batte gli ungheresi del Debrecen per 4-1 dopo il 3-0 dell’andata e si è qualificato al terzo turno preliminare dell’Europa League dove incontrerà i bielorussi dello Shakhtyor. Le reti della vittoria sono state realizzate da Zaza (25′), Izzo (32′), Belotti (69′) e Millico (92′), per i padroni di casa gol della bandiera di Garba (51′).

Highlights dell’incontro

Debrecen-Torino, presentazione del match

Giovedì 1 agosto (ore 18.30) allo stadio Nagyerdei scenderanno in campo Debrecen-Torino, match valido per il ritorno del secondo turno preliminare di Europa League.

La squadra granata allenata anche in questa stagione da Walter Mazzarri partirà con un confortante 3-0 ottenuto nella gara di andata giocata giovedì scorso allo stadio Moccagatta di Alessandria a causa dell’inagibilità dell’Olimpico di Torino. Fin dall’inizio si è subito notata la differenza tecnica in campo con i piemontesi che hanno dominato per tutti e novanta i minuti andando a segno con Belotti (rigore), Ansaldi e Zaza anche se il risultato alla fine poteva essere molto più rotondo.

Dunque sulla carta sembra essere una formalità passare questo secondo turno preliminare, anche se il tecnico toscano dovrà fare a meno di cinque giocatori: Iago Falque (fuori un mese) che ha subito una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra, Lukic per un otite, Lyanco per una distrazione al muscolo semi-membranoso della coscia sinistra e Djidji che non ha ancora recuperato al 100% dall’operazione alla coscia sinistra e infine il lungodegente Edera che dovrà stare fuori almeno altri due mesi dopo l’operazione alla spalla di inizio luglio.

Rispetto alla gara di andata ci dovrebbe essere l’inserimento di Zaza dal primo minuto al posto dell’indisponibile Iago Falque.

La squadra magiara, terza nell’ultimo campionato ed allenata dall’ex calciatore András Herczeg, vorrà cercare di fare una buona figura davanti al proprio pubblico come successo nel primo turno preliminare quando vinse per 3-0 contro gli albanesi del Kukesi (ritorno 1-1), in attesa del campionato nazionale che partirà nel prossimo weekend dove il Debrecen avrebbe dovuto cominciare in casa dei campioni in carica del Ferencvaros ma la gara è stata rinviata a data da destinarsi.; debutto quindi domenica 11 agosto in casa contro il Kisvarda. L’ultima stagione che la squadra di Herczeg ha giocato la fase a gironi Europa League è stato nel 2010-11 dove fu eliminato con cinque sconfitte in sei incontri, mentre l’ultimo trionfo in campionato è stato nel 2013-14.

Il match sarà arbitrato dal croato Fran Jovic, assistenti Ivica Modrić e Hrvoje Radić, mentre il quarto uomo sarà Ivan Vučković.

Debrecen-Torino, formazioni ufficiali

Debrecen (4-4-1-1): Nagy; Kusnyr, Pavkovics, Szatmari, Ferenczi; Szecsi, Toszer, Haris, Trujic; Varga; Garba. All. Herczeg

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Belotti, Zaza. All. Mazzarri

Debrecen-Torino, dove vedere il match in tv e streaming

La gara tra Debrecen-Torino in programma giovedì 1 agosto alle ore 18.30 sarà visibile in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder); un’alta modalità di seguire il match europeo, sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento.