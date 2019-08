Europa League, Wolverhampton-Torino 2-1 (Video Gol): i granata escono di nuovo sconfitti e salutano la competizione

Il Torino perde anche il match di ritorno contro il Wolverhampton, questa volta per 2-1 e deve salutare anzitempo l’Europa League non qualificandosi purtroppo alla fase a gironi. La gara è stata sbloccata dai padroni di casa al 30′ con un gol di Jimenez, nella ripresa neanche il tempo di gioire al 57′ per il pareggio di Belotti che aveva riacceso una piccola speranza, che solamente un minuto dopo gli inglesi ritornavano in vantaggio grazie a Dendoncker.

I gol del match

Wolverhampton-Torino, presentazione del match

Giovedì 27 agosto alle ore 20.45 al Molineux Stadium Wolverhampton-Torino si sfideranno per il ritorno dei playoff di Europa League.

Per i granata di Walter Mazzarri ribaltare il risultato del match di andata e qualificarsi alla fase a gironi della competizione sarà molto complicato, visto che giovedì scorso allo stadio Olimpico di Torino sono usciti sconfitti con un pericolosissimo 3-2 e dunque per passare il turno il Torino dovrà vincere con due gol di scarto (2-0, 3-1) o sennò con un 4-3; ovviamente la vittoria per 3-2 manderebbe la sfida ai tempi supplementari.

Non sarà dunque facile compiere l’impresa considerando anche la lunga lista di indisponibili: Iago Falque, Ansaldi e Lyanco con Bonifazi in forte dubbio, mentre Nkoulou non è stato convocato visto che il difensore camerunense si è tirato fuori domenica scorsa nell’esordio in campionato, la motivazione ufficiale è perchè non se la sentiva, anche se ormai tutti sanno che vuole andare via, nonostante il suo contratto scade il 30 giugno 2021.

Quindi per il tecnico Mazzarri un quadro non proprio idilliaco per prepararsi alla sfida, anche se i suoi giocatori domenica sera hanno esordito in campionato con una bella vittoria sul Sassuolo per 2-1 (doppietta di Zaza) soffrendo solamente nella parte finale di gara. Ci vorrà una squadra perfetta per tutto l’arco dei 90 minuti e sperare magari anche in un calo degli avversari che però nel match di andata si sono dimostrati un’ottima formazione, anche se nelle prime tre giornate di Premier League i Wolves dell’allenatore Nuno Espirito Santo hanno ottenuto solamente tre pareggi (Leicester in trasferta, Manchester Utd e Burnley in casa).

La squadra inglese è una colonia lusitana perchè oltre al tecnico ci sono sette giocatori portoghesi: Diogo Jota, Rubén Neves, Joao Moutinho, Rui Patricio, Vinagre, Jordao e Neto, tutti gestiti dal procuratore sportivo loro connazionale Jorge Mendes, senza dimenticare la presenza dell’ex attaccante del Milan Patrick Cutrone che in questo primo periodo sta partendo dalla panchina, ma sempre molto pericoloso quando chiamato in causa.

La quaterna arbitrale designata sarà tutta spagnola: il direttore di gara Jesus Jil Manzano, i guardalinee Diego Barbero Sevilla e Angel Nevado Rodriguez e il quarto uomo Juan Martinez Munuera.

Wolverhampton-Torino, probabili formazioni

Wolverhampton (3-5-2): Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jonny; Jimenez, Jota.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Djidji; Aina, Meité, Rincon, Parigini; Berenguer; Zaza, Belotti.

Wolverhampton-Torino, diretta tv e streaming

Il match tra Wolverhampton-Torino, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno HD (ch. 201 del decoder Sky, 182 e 382 del digitale terrestre), Sky Sport Football HD (ch.203) e Sky Sport HD (ch.251); per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Per chi non ha l’abbonamento al canale satellitare di Murdoch, TV8 HD (ch.8 del digitale terrestre e 121 del decoder Sky) trasmetterà il match in chiaro.