Torino-Wolverhampton possibile sfida ai playoff di Europa League: la reazione dei tifosi inglesi sui social

Duro sorteggio per il Torino nei playoff di Europa League. L’ urna di Nyon, ha consegnato ai granata un possibile incrocio thriller contro il Wolverhampton, del neoacquisto Patrick Cutrone.

Affinchè le due compagini arrivino ad affrontarsi il prossimo 22 e 29 di agosto, dovranno ovviamente superare i rispettivi avversari nel terzo turno preliminare dell’ ex Coppa Uefa (andata dopodomani), che vedrà impegnati il Torino di Mazzarri contro lo Shakhtyor Soligorsk, e i lupi d’ Inghilterra contro gli armeni del Pyunik.

Il potenziale incrocio col Torino, non è passato inosservato tra i tifosi inglesi, i quali hanno subito esternato le proprie impressioni, attraverso i rispettivi profili social. I messaggi, riportati da ToroNews, denotano una certa discordanza di vedute tra i sostenitori del club giallonero,



Torino-Wolverhampton: reazioni contrastanti da parte dei tifosi anglosassoni



Tra scetticismo e sfrontatezza, tra i tifosi del Wolver, c’ è chi, come GAZ, ha definito il Torino una delle migliori squadre d’ Europa. Anche Jason si unisce al coro degli affascinati\intimoririti, battezzando il match come “gustoso“.

That’s the whole reason we wanted european football, to travel the world with wolves and play the best teams around. Plus Torino will be more scared of us than we are of them — gaz (@gaz88130788) 5 agosto 2019

Ci sono poi quelli che affrontano la partita senza timori, convinti della netta superiorità da parte dei propri beniamini. Tra questi, Wisermensay, che chiosa, senza mezzi termini, “Sorteggio disastroso per il Torino. Sarebbe potuto andare lontano nel torneo, ma si sconterà con una squadra di lupi che avrà alle spalle le partite di Premier League, quando la Serie A non sarà iniziata”.

Disaster draw for Torino. Could have gone far in the tournament but will be up against a wolves side who will have premier league games under their belt when Serie A won’t have started. #EuropaLeague — wisemensay (@NPage10) 5 agosto 2019

A prescindere da tutte le schermaglie pre gara, sarà il campo a decretare il proprio verdetto, com’ è sempre accaduto. Il Torino è concentrato sull’ obiettivo europeo, e proverà a sopravanzare lo Shakhtyor per poi poter regalarsi l’ ardua sfida con il Wolver. E chissà, che per il 22 agosto, una grossa mano non possa arrivare dal mercato……