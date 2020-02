Ajax-Getafe diretta tv e streaming, dove vedere Europa League giovedì 27 febbraio. Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam va in scena il match Ajax-Getafe, gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League. L’Ajax dovrà ribaltare il risultato di 2-0 dell’andata: gli spagnoli del Getafe sono riusciti a trovare anche la seconda rete al 93′ grazie a un gol di Kenedy che ha allargato il margine e reso la vita più complicata agli olandesi di Ten Hag. L’Ajax ha le statistiche dalla sua parte: in sei delle ultime otto vittorie casalinghe, gli olandesi hanno mantenuto la porta inviolata e in cinque di queste la vittoria è arrivata con un margine di almeno due gol. Nonostante ciò, il Getafe tenterà l’impresa di buttare fuori dalla competizione la semifinalista della scorsa Champions League.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21 e il match sarà arbitrato dal greco Tasos Sidiropoulos.

Ajax-Getafe, info diretta tv e streaming

Ajax-Getafe, info diretta tv e streaming. Il match valido per i sedicesimi di finale di Europa League sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky a partire dalle ore 21. Il canale dedicato per la gara Ajax-Getafe è Sky Sport (canale 256 satellite). In più, tramite l’applicazione Sky Go sarà possibile seguire il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o PC.