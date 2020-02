Europa League: il programma dei sedicesimi di finale con otto dirette tv

Dopo la pausa invernale domani torna l’Europa League con gli incontri dei match di andata dei sedicesimi di finale (ritorno giovedì 27 febbraio) che vede in corsa due formazioni italiane, ovvero l’Inter retrocessa dalla Champions League dopo il terzo posto del girone dietro a Barcellona e Borussia Dortmund e la Roma giunta seconda nel suo girone dietro ai turchi dell’Istanbul Basaksehir.

Europa League, i match di Inter e Roma

La squadra di Antonio Conte se la vedrò con in trasferta con i bulgari del Ludogorets del tecnico ceco Pavel Vrba che ha preso l’incarico dallo scorso dicembre al posto di Stanislav Genchev, passato come collaboratore. Sulla carta i nerazzurri sono favoriti, ma dovranno fare attenzione ai biancoverdi che in campionato sono ancora imbattuti con 15 vittorie e 6 pareggi e che nella fase a gironi sono arrivati secondi con otto punti dietro l’Espanyol.

La Roma di Paulo Fonseca dopo un inizio di 2020 disastroso dovrà per forza di cose cercare di passare almeno il turno europeo e l’avversario di domani sarà il Gent, formazione belga allenata dal danese Jess Thorup e che nella Jupiller League si trova al secondo posto con 52 punti a – 9 dalla capolista Club Brugge. Nel girone eliminatorio i belgi sono arrivati al primo posto con 12 punti senza subire sconfitte (tre vittorie e tre pareggi) davanti ai tedeschi del Wolfsburg.

Europa League, gli incontri più interessanti

Per quanto riguarda gli altri incontri ce ne sono alcuni veramente interessanti a cominciare da quello che vedrà scendere in campo Eintrach Francoforte-Salisburgo, ma attenzione anche alla grande sorpresa della Liga spagnola, ossia il Getafe attualmente terzo, che ospiterà l’Ajax retrocesso a sorpresa nella seconda competizione europea. Molto intrigante anche la gara tra Wolverhampton-Espanyol anche se quest’ultimi in campionato sono impantanati a sorpresa in zona retrocessione, mentre le due squadre inglesi favorite per la vittoria finale Manchester United e Arsenal giocheranno in trasferta rispettivamente contro Club Brugge e Olympiakos; infine un occhio di riguardo anche alla gara tra Shakthar Donetsk-Benfica.

Europa League, programmazione tv

SEDICESIMI DI FINALE – ANDATA

Giovedì 20 febbraio 2020

ore 18.55 Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir

ore 18.55 Getafe-Ajax SKY SPORT (canale 255)

ore 18.55 Copenhagen-Celtic

ore 18.55 Cluj-Siviglia

ore 18.55 Club Brugge-Manchester Utd SKY SPORT FOOTBALL (canale 203) e SKY SPORT (canale 254)

ore 18.55 Ludogorets-Inter SKY SPORT UNO (canale 201) e SKY SPORT (canale 253)

ore 18.55 Eintracht Francoforte-Salisburgo SKY SPORT (canale 256)

ore 18.55 Shakhtar Donetsk-Benfica

ore 21 Wolverhampton-Espanyol SKY SPORT (canale 255)

ore 21 Bayer Leverkusen-Porto SKY SPORT (canale 256)

ore 21 Apoel Nicosia-Basilea

ore 21 Olympiacos-Arsenal SKY SPORT FOOTBALL (canale 203) e SKY SPORT (canale 254)

ore 21 Az Alkmaar-LASK Linz

ore 21 Wolfsburg-Malmo

ore 21 Roma-Gent TV8 (in chiaro), SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252)

ore 21 Rangers-Braga