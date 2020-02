Europa League: le squadre qualificate agli ottavi

In attesa di Salisburgo-Eintracht rinviata a domani alle ore 18 causa maltempo, questa sera si sono conclusi i sedicesimi di finale di Europa League e si sono delineate le quindici squadre qualificate agli ottavi della competizione. Ci sono state delle sorprese e alcune eliminazioni eccellenti: clamorosa l’eliminazione dell’Arsenal che, dopo aver vinto 1-0 in Grecia contro l’Olympiakos, perde 2-1 in casa dopo i tempi supplementari; l’Istanbul Basaksehir è riuscito a rimontare la sconfitta di 3-1 subita a Lisbona contro lo Sporting e ha eliminato i portoghesi vincendo 4-1 dopo i tempi supplementari; l’Ajax non è riuscito, invece, a rimontare il 2-0 subito in Spagna contro il Getafe ed è costretto ad abbandonare la competizione; passano il turno, invece, entrambe le italiane Inter e Roma.

Il sorteggio per gli ottavi di Europa League sarà effettuato domani alle ore 13 a Nyon con una piccola variazione: in una pallina ci sarà sia il nome dell’Eintracht sia quello del Salisburgo con le squadre che giocheranno alle 18 conoscendo già il nome della possibile avversaria nel turno successivo.

Ricordiamo come sarà possibile accoppiare due squadre dello stesso paese agli ottavi della competizione.

Le 16 squadre qualificate agli ottavi di Europa League

Bayer Leverkusen

Basaksehir

Basilea

Copenhagen

Getafe

Inter

LASK Linz

Manchester United

Olympiakos

Rangers

Roma

Shakhtar Donetsk

Siviglia

Wolfsburg

Wolves

Salisburgo/Eintracht Francoforte