Porto-Bayer Leverkusen diretta tv e streaming, dove vedere Europa League giovedì 27 febbraio. Allo Estádio do Dragão va in scena il match Porto-Bayer Leverkusen, gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League. Il match d’andata si è concluso con il risultato di 2-1 per il Bayer Leverkusen che, quindi, avrà a disposizione due risultati su tre per qualificarsi al turno successivo. D’altro canto, il Porto è riuscito a segnare una rete in Germania nella gara d’andata e quindi ha ottime possibilità di accedere agli ottavi di finale. Durante i sorteggi svolti a dicembre, questa partita fu descritta da molti come la più interessante del turno e già nel match d’andata le aspettative sono state rispettate.

Il calcio d’inizio è in programma alle ore 18:55 e il match sarà arbitrato dal rumeno Istvan Kovacs.

Porto-Bayer Leverkusen, info diretta tv e streaming

Porto-Bayer Leverkusen, info diretta tv e streaming. I diritti dell’Europa League appartengono a Sky che trasmette in diretta quattro match della competizione più le partite delle italiane, ma Porto-Bayer Leverkusen non fa parte di questi quattro match. Sarà possibile seguire parzialmente la gara tramite la Diretta Goal trasmessa sui canali Sky Sport Collection e Sky Sport (canale 251) a partire dalle ore 18:55. In più, tramite l’applicazione Sky Go sarà possibile vedere la Diretta Goal in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o PC.