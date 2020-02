Sporting Braga-Rangers diretta tv e streaming, dove vedere Europa League mercoledì 26 febbraio. Allo Estadio Municipal de Braga va in scena il match Sporting Braga-Rangers, gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League. Il match d’andata si è concluso con il risultato di 3-2 in favore del Rangers: dopo che il Braga era riuscito a portarsi addirittura sul 2-0, gli scozzesi hanno rimontato e superato i portoghesi grazie anche a una doppietta di Ianis Hagi, figlio del campione rumeno Gheorghe. Grazie al risultato dell’andata, il passaggio del turno è ancora in bilico con il Rangers che avrà a disposizione due risultati su tre per qualificarsi agli ottavi, ma con il Braga che passerebbe con i risultati 1-0 o 2-1 in virtù delle due reti segnate all’andata in Scozia.

La partita si giocherà di mercoledì (unica partita di Europa League oggi) e il calcio d’inizio è previsto per le ore 18. Il match sarà arbitrato dallo svedese Andreas Ekberg.

Sporting Braga-Rangers, info diretta tv e streaming. Il match valido per i sedicesimi di finale di Europa League sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky a partire dalle ore 18. Il canale dedicato per il match Sporting Braga-Rangers è Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport Football HD (canale 243). In più, tramite l’applicazione Sky Go sarà possibile vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o PC.