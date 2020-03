Istanbul Basaksehir-Copenhagen diretta tv e streaming, dove vedere Europa League giovedì 12 marzo. Al Basaksehir Fatih Terim Stadium di Istanbul va in scena il match Istanbul Basaksehir-Copenhagen, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Le due squadre si sono qualificate agli ottavi della competizione, superando i sedicesimi grazie a una rimonta: i turchi hanno vinto 4-1 contro lo Sporting Lisbona la gara di ritorno, dopo aver perso per 3-1 il match d’andata in Portogallo; meno difficile l’impresa per i danesi del Copenhagen che hanno vinto 3-1 in casa del Celtic la sfida di ritorno, dopo aver pareggiato per 1-1 la gara d’andata. Il Basaksehir si trova al primo posto nel campionato turco con un vantaggio minimo di soli tre punti da Trabzonspor (una gara in meno), Galatasaray e Sivasspor, mentre il Copenhagen è secondo in Superliga con una distanza di 12 punti dal Midtjylland primo.

La gara si giocherà a porte aperte e sarà una delle poche di Europa League a disputarsi con i tifosi vista la situazione di emergenza Coronavirus che ha colpito gran parte dell’Europa.

Il calcio d’inizio è in programma per le ore 18:55 e il match sarà diretto dallo scozzese William Collum.

Istanbul Basaksehir-Copenhagen, info diretta tv e streaming

Il match degli ottavi di Europa League, Istanbul Basaksehir-Copenhagen, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky. Il canale del match è Sky Sport (canale 256 satellite). In più, con l'applicazione Sky Go sarà possibile seguire la gara in streaming sul proprio smartphone, tablet o PC.