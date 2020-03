UFFICIALE – Europa League: rinviata Inter-Getafe

Adesso è ufficiale: rinviata anche Inter-Getafe. La UEFA, con una comunicazione ufficiale apparsa sul proprio profilo Twitter, ha annunciato il rinvio della partita Inter-Getafe, match in programma domani sera alle ore 21. Nella stessa nota viene annunciato anche il rinvio della partita dell’altra italiana, Siviglia-Roma (rinvio già annunciato in precedenza dalla stessa Roma). Il rinvio del match Inter-Getafe era nell’aria: il presidente della squadra spagnola, Angel Torres, aveva dichiarato a una radio spagnola che lui non avrebbe fatto partire i propri ragazzi alla volta di Milano a causa dell’emergenza Coronavirus. Entrambe le partite sono state rinviate a causa delle restrizioni imposte nella giornata di ieri dalle autorità spagnole per quanto riguarda i voli da e per l’Italia. Le due gare sono le uniche due rinviate (almeno per ora) per quanto riguarda l’andata degli ottavi di finale di Europa League: già rinviata, invece, Basilea-Eintracht Francoforte, gara valida per il ritorno degli ottavi.

Il Coronavirus ha sconvolto i piani dell’Europa League e sarà molto difficile recuperare queste sfide: l’unica soluzione possibile sembra essere quella di bloccare Champions ed Europa League e riprendere tutto quando la situazione in Europa tornerà alla normalità. Ma alla UEFA sembrano non voler capire e si continua a giocare come se nulla stesse accadendo.