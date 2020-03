UFFICIALE – Europa League: rinviata Siviglia-Roma

L’Europa League nelle ultime ore è in piena crisi: rinviata anche Siviglia-Roma. Con un comunicato apparso su Twitter, la Roma ha annunciato che non partirà per Siviglia a causa dell’emergenza Coronavirus. Il governo spagnolo ha bloccato tutti i voli provenienti dall’Italia fino al 25 marzo e non ha autorizzato alla società giallorossa di atterrare in Andalusia. Si aspettano ulteriori dettagli da parte della UEFA, ma la partita per ora è rinviata a data da destinarsi. In questo momento, Siviglia-Roma è l’unica partita rinviata dell’andata degli ottavi di finale di Europa League, ma c’è il serio rischio che venga rinviata anche la partita dell’altra italiana, Inter-Getafe, dato che il presidente degli spagnoli si è rifiutato categoricamente di partire alla volta di Milano. A rischio anche il match Olympiakos-Wolverhampton dato che il presidente della società greca è risultato positivo al Covid-19 (negativi invece i giocatori). Con il 75% di partite giocate a porte chiuse, con la gara Basilea-Eintracht Francoforte (gara di ritorno degli ottavi) impossibile da giocare in Svizzera e altri match a forte rischio (la stessa Getafe-Inter e Roma-Siviglia) è davvero così coerente continuare a giocare in queste condizioni? Non sarebbe meglio bloccare Champions ed Europa League e riprenderle quando la situazione tornerà alla normalità?