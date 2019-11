Sorteggio Euro 2020: urna benevola per gli azzurri, Germania con Francia e Portogallo

Oggi al Romexpo di Bucarest sono stati sorteggiati i gruppi di Euro 2020 che vedrà tra le ventiquattro protagoniste anche l’Italia del ct Roberto Mancini che vorrà riscattarsi dopo l’esclusione clamorosa dall’ultimo Mondiale in Russia con Gian Piero Ventura alla guida. Il match inaugurale verrà giocato venerdì 12 giugno alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma.

L’urna è stata benevola per gli azzurri che hanno pescato Svizzera, Galles e Turchia e dunque almeno sulla carta le possibilità di vincere il raggruppamento sono buone; se i nostri giocatori dovessero arrivare al primo posto, negli ottavi di finale (a Londra), incontreremmo la seconda classificata del gruppo C (presumibilmente Ucraina o Austria); il primo impegno per l’Italia sarà contro la Turchia, secondo match contro la Svizzera, chiusura con il Galles.

Per quanto riguarda gli altri gruppi, lo spauracchio Francia che era in seconda fascia, è stato pescato dalla Germania, tedeschi sfortunati perchè oltre ai transalpini hanno pescato anche i detentori della competizione, ovvero il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Curiosamente queste tre Nazionale sono state tutte semifinaliste di Euro 2016, dunque un girone incredibile.

Nel gruppo D rivincita della semifinale dell’ultimo Mondiale tra Inghilterra-Croazia, mentre in quello E dietro la favorita Spagna, interessante sfida tra Polonia-Svezia.

Ricordiamo che le ultime quattro squadre che parteciperanno ad Euro 2020, verranno ufficializzate il 31 marzo dopo gli spareggi (semifinale e finale) che vedranno in campo le migliori nazionali dell’ultima Nations League che non si sono qualificate tramite i gironi.

Sorteggio Euro 2020: tutti i gruppi

Gruppo A (Roma-Baku)

Turchia

Italia

Galles

Svizzera

Gruppo B (San Pietroburgo-Copenaghen)

Danimarca

Finlandia

Belgio

Russia

Gruppo C (Amsterdam-Bucarest)

Olanda

Ucraina

Austria

Vincente Playoff D: Georgia/Bielorussia/Macedonia del Nord, Kosovo

Gruppo D (Londra-Glasgow)

Inghilterra

Croazia

Vincente playoff C: Scozia/Israele/Norvegia/Serbia

Repubblica Ceca

Gruppo E (Bilbao-Dublino)

Spagna

Svezia

Polonia

Vincente playoff C: Bosnia/Irlanda del Nord/Slovacchia/Eire

Gruppo F (Monaco di Baviera-Budapest)

Vincente playoff A: Islanda/Romania/Bielorussia/Ungheria

Portogallo

Francia

Germania

Euro 2020, date e orario della fase finale

Ottavi di finale

27 giugno: 1A – 2C, Londra

27 giugno: 2A – 2B, Amsterdam

28 giugno: 1B – 3A/D/E/F, Bilbao

28 giugno: 1C – 3D/E/F, Budapest

29 giugno: 2D – 2E, Copenaghen

29 giugno: 1F – 3A/B/C, Bucarest

30 giugno: 1E – 3A/B/C/D, Glasgow

30 giugno: 1D – 2F, Dublino

Quarti di finale

3 luglio: San Pietroburgo

3 luglio: Monaco

4 luglio: Baku

4 luglio: Roma

Semifinale

7 luglio: Londra

8 luglio: Londra

Finale

12 luglio: Londra